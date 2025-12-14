- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
16 633
Profit Trade:
13 209 (79.41%)
Loss Trade:
3 424 (20.59%)
Best Trade:
18 460.44 AUD
Worst Trade:
-29 469.11 AUD
Profitto lordo:
111 444.08 AUD (3 557 320 pips)
Perdita lorda:
-129 120.44 AUD (892 426 pips)
Vincite massime consecutive:
128 (244.07 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
26 314.98 AUD (7)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
173.63%
Massimo carico di deposito:
11.38%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
8 500 (51.10%)
Short Trade:
8 133 (48.90%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.06 AUD
Profitto medio:
8.44 AUD
Perdita media:
-37.71 AUD
Massime perdite consecutive:
43 (-298.39 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-29 469.11 AUD (1)
Crescita mensile:
15.61%
Previsione annuale:
189.41%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19 462.19 AUD
Massimale:
29 886.30 AUD (261.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.92% (28 459.58 AUD)
Per equità:
2.84% (58.03 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6287
|GBPUSD
|2232
|USDCHF
|2186
|AUDUSD
|1925
|EURGBP
|1911
|AUDNZD
|1306
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|89
|USDJPY
|44
|EURJPY
|24
|XAUAUD
|20
|USDCAD
|12
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-5.1K
|GBPUSD
|302
|USDCHF
|675
|AUDUSD
|1K
|EURGBP
|443
|AUDNZD
|501
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|-15
|USDJPY
|-1.9K
|EURJPY
|3
|XAUAUD
|0
|USDCAD
|96
|CADCHF
|0
|GBPCHF
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-68K
|GBPUSD
|29K
|USDCHF
|29K
|AUDUSD
|-12K
|EURGBP
|6.6K
|AUDNZD
|302
|XAUUSD
|4.9K
|AUDCAD
|-10K
|USDJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-957
|XAUAUD
|44
|USDCAD
|407
|CADCHF
|28
|GBPCHF
|-163
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18 460.44 AUD
Worst Trade: -29 469 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +244.07 AUD
Massima perdita consecutiva: -298.39 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 521
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.63 × 3637
|
FusionMarkets-Live
|1.49 × 186
|
JunoMarkets-Live
|1.50 × 4
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.90 × 21
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.14 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|2.31 × 336
|
OxSecurities-Live
|2.45 × 307
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.11 × 27
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
VantageFX-Live
|4.50 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
Exness-MT5Real32
|4.75 × 257
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-63%
0
0
USD
USD
2K
AUD
AUD
128
92%
16 633
79%
174%
0.86
-1.06
AUD
AUD
97%
1:500