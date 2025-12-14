SegnaliSezioni
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line News EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0 recensioni
128 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -63%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
16 633
Profit Trade:
13 209 (79.41%)
Loss Trade:
3 424 (20.59%)
Best Trade:
18 460.44 AUD
Worst Trade:
-29 469.11 AUD
Profitto lordo:
111 444.08 AUD (3 557 320 pips)
Perdita lorda:
-129 120.44 AUD (892 426 pips)
Vincite massime consecutive:
128 (244.07 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
26 314.98 AUD (7)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
173.63%
Massimo carico di deposito:
11.38%
Ultimo trade:
35 minuti fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.59
Long Trade:
8 500 (51.10%)
Short Trade:
8 133 (48.90%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-1.06 AUD
Profitto medio:
8.44 AUD
Perdita media:
-37.71 AUD
Massime perdite consecutive:
43 (-298.39 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-29 469.11 AUD (1)
Crescita mensile:
15.61%
Previsione annuale:
189.41%
Algo trading:
92%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19 462.19 AUD
Massimale:
29 886.30 AUD (261.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
96.92% (28 459.58 AUD)
Per equità:
2.84% (58.03 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 6287
GBPUSD 2232
USDCHF 2186
AUDUSD 1925
EURGBP 1911
AUDNZD 1306
XAUUSD 548
AUDCAD 89
USDJPY 44
EURJPY 24
XAUAUD 20
USDCAD 12
CADCHF 2
GBPCHF 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD -5.1K
GBPUSD 302
USDCHF 675
AUDUSD 1K
EURGBP 443
AUDNZD 501
XAUUSD 14K
AUDCAD -15
USDJPY -1.9K
EURJPY 3
XAUAUD 0
USDCAD 96
CADCHF 0
GBPCHF -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD -68K
GBPUSD 29K
USDCHF 29K
AUDUSD -12K
EURGBP 6.6K
AUDNZD 302
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -10K
USDJPY -1.4K
EURJPY -957
XAUAUD 44
USDCAD 407
CADCHF 28
GBPCHF -163
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18 460.44 AUD
Worst Trade: -29 469 AUD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +244.07 AUD
Massima perdita consecutiva: -298.39 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsAU-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.52 × 29
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 521
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
FusionMarkets-Live
1.49 × 186
JunoMarkets-Live
1.50 × 4
GMI3-Real
1.67 × 3
TradeMaxGlobal-Live
1.90 × 21
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.14 × 383
TitanFX-MT5-01
2.31 × 336
OxSecurities-Live
2.45 × 307
ForexClub-MT5 Real Server
2.75 × 4
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.11 × 27
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
VantageFX-Live
4.50 × 4
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
Exness-MT5Real32
4.75 × 257
DerivSVG-Server
5.00 × 1
14 più
for myself only
Non ci sono recensioni
2025.12.14 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
The Line News EA
30USD al mese
-63%
0
0
USD
2K
AUD
128
92%
16 633
79%
174%
0.86
-1.06
AUD
97%
1:500
