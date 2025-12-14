SignauxSections
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line News EA

0 avis
128 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -63%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
16 633
Bénéfice trades:
13 209 (79.41%)
Perte trades:
3 424 (20.59%)
Meilleure transaction:
18 460.44 AUD
Pire transaction:
-29 469.11 AUD
Bénéfice brut:
111 444.08 AUD (3 557 320 pips)
Perte brute:
-129 120.44 AUD (892 426 pips)
Gains consécutifs maximales:
128 (244.07 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
26 314.98 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
173.63%
Charge de dépôt maximale:
11.38%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
8 500 (51.10%)
Courts trades:
8 133 (48.90%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-1.06 AUD
Bénéfice moyen:
8.44 AUD
Perte moyenne:
-37.71 AUD
Pertes consécutives maximales:
43 (-298.39 AUD)
Perte consécutive maximale:
-29 469.11 AUD (1)
Croissance mensuelle:
15.61%
Prévision annuelle:
189.41%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19 462.19 AUD
Maximal:
29 886.30 AUD (261.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.92% (28 459.58 AUD)
Par fonds propres:
2.84% (58.03 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 6287
GBPUSD 2232
USDCHF 2186
AUDUSD 1925
EURGBP 1911
AUDNZD 1306
XAUUSD 548
AUDCAD 89
USDJPY 44
EURJPY 24
XAUAUD 20
USDCAD 12
CADCHF 2
GBPCHF 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD -5.1K
GBPUSD 302
USDCHF 675
AUDUSD 1K
EURGBP 443
AUDNZD 501
XAUUSD 14K
AUDCAD -15
USDJPY -1.9K
EURJPY 3
XAUAUD 0
USDCAD 96
CADCHF 0
GBPCHF -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -68K
GBPUSD 29K
USDCHF 29K
AUDUSD -12K
EURGBP 6.6K
AUDNZD 302
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -10K
USDJPY -1.4K
EURJPY -957
XAUAUD 44
USDCAD 407
CADCHF 28
GBPCHF -163
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18 460.44 AUD
Pire transaction: -29 469 AUD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +244.07 AUD
Perte consécutive maximale: -298.39 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.52 × 29
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 521
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
FusionMarkets-Live
1.49 × 186
JunoMarkets-Live
1.50 × 4
GMI3-Real
1.67 × 3
TradeMaxGlobal-Live
1.90 × 21
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.14 × 383
TitanFX-MT5-01
2.31 × 336
OxSecurities-Live
2.45 × 307
ForexClub-MT5 Real Server
2.75 × 4
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.11 × 27
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
VantageFX-Live
4.50 × 4
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
Exness-MT5Real32
4.75 × 257
DerivSVG-Server
5.00 × 1
14 plus...
for myself only
Aucun avis
2025.12.14 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
The Line News EA
30 USD par mois
-63%
0
0
USD
2K
AUD
128
92%
16 633
79%
174%
0.86
-1.06
AUD
97%
1:500
Copier

