- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
16 633
Bénéfice trades:
13 209 (79.41%)
Perte trades:
3 424 (20.59%)
Meilleure transaction:
18 460.44 AUD
Pire transaction:
-29 469.11 AUD
Bénéfice brut:
111 444.08 AUD (3 557 320 pips)
Perte brute:
-129 120.44 AUD (892 426 pips)
Gains consécutifs maximales:
128 (244.07 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
26 314.98 AUD (7)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
173.63%
Charge de dépôt maximale:
11.38%
Dernier trade:
53 il y a des minutes
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.59
Longs trades:
8 500 (51.10%)
Courts trades:
8 133 (48.90%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-1.06 AUD
Bénéfice moyen:
8.44 AUD
Perte moyenne:
-37.71 AUD
Pertes consécutives maximales:
43 (-298.39 AUD)
Perte consécutive maximale:
-29 469.11 AUD (1)
Croissance mensuelle:
15.61%
Prévision annuelle:
189.41%
Algo trading:
92%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19 462.19 AUD
Maximal:
29 886.30 AUD (261.58%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
96.92% (28 459.58 AUD)
Par fonds propres:
2.84% (58.03 AUD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|6287
|GBPUSD
|2232
|USDCHF
|2186
|AUDUSD
|1925
|EURGBP
|1911
|AUDNZD
|1306
|XAUUSD
|548
|AUDCAD
|89
|USDJPY
|44
|EURJPY
|24
|XAUAUD
|20
|USDCAD
|12
|CADCHF
|2
|GBPCHF
|1
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-5.1K
|GBPUSD
|302
|USDCHF
|675
|AUDUSD
|1K
|EURGBP
|443
|AUDNZD
|501
|XAUUSD
|14K
|AUDCAD
|-15
|USDJPY
|-1.9K
|EURJPY
|3
|XAUAUD
|0
|USDCAD
|96
|CADCHF
|0
|GBPCHF
|-2
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|-68K
|GBPUSD
|29K
|USDCHF
|29K
|AUDUSD
|-12K
|EURGBP
|6.6K
|AUDNZD
|302
|XAUUSD
|4.9K
|AUDCAD
|-10K
|USDJPY
|-1.4K
|EURJPY
|-957
|XAUAUD
|44
|USDCAD
|407
|CADCHF
|28
|GBPCHF
|-163
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +18 460.44 AUD
Pire transaction: -29 469 AUD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +244.07 AUD
Perte consécutive maximale: -298.39 AUD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsAU-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.52 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.55 × 521
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.63 × 3637
|
FusionMarkets-Live
|1.49 × 186
|
JunoMarkets-Live
|1.50 × 4
|
GMI3-Real
|1.67 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.90 × 21
|
xChief-MT5
|1.93 × 15
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.14 × 383
|
TitanFX-MT5-01
|2.31 × 336
|
OxSecurities-Live
|2.45 × 307
|
ForexClub-MT5 Real Server
|2.75 × 4
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
JunoMarkets-Server
|3.11 × 27
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|3.67 × 3
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
VantageFX-Live
|4.50 × 4
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
Exness-MT5Real32
|4.75 × 257
|
DerivSVG-Server
|5.00 × 1
14 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
for myself only
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
-63%
0
0
USD
USD
2K
AUD
AUD
128
92%
16 633
79%
174%
0.86
-1.06
AUD
AUD
97%
1:500