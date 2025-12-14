SinaisSeções
Dhaval Prahladbhai Patel

The Line News EA

Dhaval Prahladbhai Patel
0 comentários
129 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 -53%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
16 651
Negociações com lucro:
13 224 (79.41%)
Negociações com perda:
3 427 (20.58%)
Melhor negociação:
18 460.44 AUD
Pior negociação:
-29 469.11 AUD
Lucro bruto:
112 630.84 AUD (3 559 200 pips)
Perda bruta:
-129 746.93 AUD (893 257 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
128 (244.07 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
26 314.98 AUD (7)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
24.80%
Depósito máximo carregado:
11.92%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
8 508 (51.10%)
Negociações curtas:
8 143 (48.90%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-1.03 AUD
Lucro médio:
8.52 AUD
Perda média:
-37.86 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
43 (-298.39 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-29 469.11 AUD (1)
Crescimento mensal:
42.92%
Previsão anual:
520.72%
Algotrading:
92%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19 462.19 AUD
Máximo:
29 886.30 AUD (261.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
96.92% (28 459.58 AUD)
Pelo Capital Líquido:
14.71% (401.57 AUD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 6292
GBPUSD 2234
USDCHF 2186
AUDUSD 1925
EURGBP 1912
AUDNZD 1306
XAUUSD 548
AUDCAD 89
USDJPY 44
EURJPY 30
XAUAUD 20
USDCAD 16
CADCHF 2
GBPCHF 1
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -5.2K
GBPUSD 345
USDCHF 675
AUDUSD 1K
EURGBP 444
AUDNZD 501
XAUUSD 14K
AUDCAD -15
USDJPY -1.9K
EURJPY 605
XAUAUD 0
USDCAD 8
CADCHF 0
GBPCHF -2
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD -68K
GBPUSD 29K
USDCHF 29K
AUDUSD -12K
EURGBP 6.6K
AUDNZD 302
XAUUSD 4.9K
AUDCAD -10K
USDJPY -1.4K
EURJPY 301
XAUAUD 44
USDCAD 295
CADCHF 28
GBPCHF -163
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +18 460.44 AUD
Pior negociação: -29 469 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +244.07 AUD
Máxima perda consecutiva: -298.39 AUD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsAU-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.52 × 29
ICMarketsSC-MT5-4
0.55 × 521
ICMarketsEU-MT5-5
0.63 × 3637
JunoMarkets-Live
1.50 × 4
FusionMarkets-Live
1.51 × 186
GMI3-Real
1.67 × 3
TradeMaxGlobal-Live
1.90 × 21
xChief-MT5
1.93 × 15
Pepperstone-MT5-Live01
2.14 × 383
TitanFX-MT5-01
2.31 × 336
OxSecurities-Live
2.45 × 307
ForexClub-MT5 Real Server
2.75 × 4
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
JunoMarkets-Server
3.11 × 27
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
BlackBullMarkets-Live
3.67 × 3
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
VantageFX-Live
4.50 × 4
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
Exness-MT5Real32
4.75 × 257
DerivSVG-Server
5.00 × 1
14 mais ...
for myself only
Sem comentários
2025.12.24 02:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 18:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.14 21:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.14 21:26
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.14 21:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.14 21:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.06 01:09
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.06 01:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 01:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
The Line News EA
30 USD por mês
-53%
0
0
USD
2.6K
AUD
129
92%
16 651
79%
25%
0.86
-1.03
AUD
97%
1:500
