Karabo Matjimeng Manala

6 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -64%
Exness-MT5Real30
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
101 (50.24%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (49.75%)
En iyi işlem:
20.34 USD
En kötü işlem:
-16.50 USD
Brüt kâr:
217.89 USD (9 797 266 pips)
Brüt zarar:
-254.04 USD (933 983 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
45 (25.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.16 USD (45)
Sharpe oranı:
-0.06
Alım-satım etkinliği:
30.19%
Maks. mevduat yükü:
104.33%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.49
Alış işlemleri:
106 (52.74%)
Satış işlemleri:
95 (47.26%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.18 USD
Ortalama kâr:
2.16 USD
Ortalama zarar:
-2.54 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-13.38 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-34.79 USD (5)
Aylık büyüme:
17.69%
Algo alım-satım:
33%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
65.62 USD
Maksimum:
74.02 USD (507.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
95.72% (58.83 USD)
Varlığa göre:
66.93% (4.21 USD)

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSDm 149
BTCUSDm 45
XAUUSDm 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSDm -7
BTCUSDm -42
XAUUSDm 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSDm -2.3K
BTCUSDm -423K
XAUUSDm 8.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
En iyi işlem: +20.34 USD
En kötü işlem: -17 USD
Maksimum ardışık kazanç: 45
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +25.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -13.38 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real30" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

2026.01.10 07:49
2026.01.08 15:23
2026.01.08 12:21
2026.01.05 05:58
2026.01.05 04:58
2026.01.03 12:20
2026.01.03 11:20
2026.01.03 10:17
2026.01.03 09:17
2026.01.03 08:17
2026.01.03 02:11
2025.12.29 16:26
2025.12.29 15:26
2025.12.29 10:20
2025.12.29 03:14
2025.12.29 02:11
2025.12.28 20:05
2025.12.28 19:05
2025.12.22 04:29
2025.12.22 03:29
