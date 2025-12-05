SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Karabo Manala
Karabo Matjimeng Manala

Karabo Manala

Karabo Matjimeng Manala
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 -64%
Exness-MT5Real30
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
101 (50.24%)
Loss Trade:
100 (49.75%)
Best Trade:
20.34 USD
Worst Trade:
-16.50 USD
Profitto lordo:
217.89 USD (9 797 266 pips)
Perdita lorda:
-254.04 USD (933 983 pips)
Vincite massime consecutive:
45 (25.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.16 USD (45)
Indice di Sharpe:
-0.06
Attività di trading:
30.19%
Massimo carico di deposito:
104.33%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
-0.49
Long Trade:
106 (52.74%)
Short Trade:
95 (47.26%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.18 USD
Profitto medio:
2.16 USD
Perdita media:
-2.54 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-13.38 USD)
Massima perdita consecutiva:
-34.79 USD (5)
Crescita mensile:
17.69%
Algo trading:
33%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
65.62 USD
Massimale:
74.02 USD (507.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
95.72% (58.83 USD)
Per equità:
66.93% (4.21 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSDm 149
BTCUSDm 45
XAUUSDm 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSDm -7
BTCUSDm -42
XAUUSDm 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSDm -2.3K
BTCUSDm -423K
XAUUSDm 8.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.34 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 45
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +25.16 USD
Massima perdita consecutiva: -13.38 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real30" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2026.01.10 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 12:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 10:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 19:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Karabo Manala
100USD al mese
-64%
0
0
USD
56
USD
6
33%
201
50%
30%
0.85
-0.18
USD
96%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.