- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
201
利益トレード:
101 (50.24%)
損失トレード:
100 (49.75%)
ベストトレード:
20.34 USD
最悪のトレード:
-16.50 USD
総利益:
217.89 USD (9 797 266 pips)
総損失:
-254.04 USD (933 983 pips)
最大連続の勝ち:
45 (25.16 USD)
最大連続利益:
25.16 USD (45)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
30.19%
最大入金額:
104.33%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.49
長いトレード:
106 (52.74%)
短いトレード:
95 (47.26%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.18 USD
平均利益:
2.16 USD
平均損失:
-2.54 USD
最大連続の負け:
11 (-13.38 USD)
最大連続損失:
-34.79 USD (5)
月間成長:
17.69%
アルゴリズム取引:
33%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.62 USD
最大の:
74.02 USD (507.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.72% (58.83 USD)
エクイティによる:
66.93% (4.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|149
|BTCUSDm
|45
|XAUUSDm
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSDm
|-7
|BTCUSDm
|-42
|XAUUSDm
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSDm
|-2.3K
|BTCUSDm
|-423K
|XAUUSDm
|8.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.34 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +25.16 USD
最大連続損失: -13.38 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real30"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
-64%
0
0
USD
USD
56
USD
USD
6
33%
201
50%
30%
0.85
-0.18
USD
USD
96%
1:500