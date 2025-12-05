シグナルセクション
Karabo Matjimeng Manala

Karabo Manala

Karabo Matjimeng Manala
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -64%
Exness-MT5Real30
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
201
利益トレード:
101 (50.24%)
損失トレード:
100 (49.75%)
ベストトレード:
20.34 USD
最悪のトレード:
-16.50 USD
総利益:
217.89 USD (9 797 266 pips)
総損失:
-254.04 USD (933 983 pips)
最大連続の勝ち:
45 (25.16 USD)
最大連続利益:
25.16 USD (45)
シャープレシオ:
-0.06
取引アクティビティ:
30.19%
最大入金額:
104.33%
最近のトレード:
16 時間前
1週間当たりの取引:
24
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.49
長いトレード:
106 (52.74%)
短いトレード:
95 (47.26%)
プロフィットファクター:
0.86
期待されたペイオフ:
-0.18 USD
平均利益:
2.16 USD
平均損失:
-2.54 USD
最大連続の負け:
11 (-13.38 USD)
最大連続損失:
-34.79 USD (5)
月間成長:
17.69%
アルゴリズム取引:
33%
残高によるドローダウン:
絶対:
65.62 USD
最大の:
74.02 USD (507.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
95.72% (58.83 USD)
エクイティによる:
66.93% (4.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSDm 149
BTCUSDm 45
XAUUSDm 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSDm -7
BTCUSDm -42
XAUUSDm 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSDm -2.3K
BTCUSDm -423K
XAUUSDm 8.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.34 USD
最悪のトレード: -17 USD
最大連続の勝ち: 45
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +25.16 USD
最大連続損失: -13.38 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real30"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.10 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 12:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 10:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 19:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
