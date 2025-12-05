- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
201
Прибыльных трейдов:
101 (50.24%)
Убыточных трейдов:
100 (49.75%)
Лучший трейд:
20.34 USD
Худший трейд:
-16.50 USD
Общая прибыль:
217.89 USD (9 797 266 pips)
Общий убыток:
-254.04 USD (933 983 pips)
Макс. серия выигрышей:
45 (25.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
25.16 USD (45)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
30.19%
Макс. загрузка депозита:
104.33%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.49
Длинных трейдов:
106 (52.74%)
Коротких трейдов:
95 (47.26%)
Профит фактор:
0.86
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
2.16 USD
Средний убыток:
-2.54 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-13.38 USD)
Макс. убыток в серии:
-34.79 USD (5)
Прирост в месяц:
17.69%
Алготрейдинг:
33%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
65.62 USD
Максимальная:
74.02 USD (507.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
95.72% (58.83 USD)
По эквити:
66.93% (4.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|149
|BTCUSDm
|45
|XAUUSDm
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSDm
|-7
|BTCUSDm
|-42
|XAUUSDm
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSDm
|-2.3K
|BTCUSDm
|-423K
|XAUUSDm
|8.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +20.34 USD
Худший трейд: -17 USD
Макс. серия выигрышей: 45
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +25.16 USD
Макс. убыток в серии: -13.38 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real30" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-64%
0
0
USD
USD
56
USD
USD
6
33%
201
50%
30%
0.85
-0.18
USD
USD
96%
1:500