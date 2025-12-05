SignaleKategorien
Karabo Matjimeng Manala

0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -64%
Exness-MT5Real30
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
201
Gewinntrades:
101 (50.24%)
Verlusttrades:
100 (49.75%)
Bester Trade:
20.34 USD
Schlechtester Trade:
-16.50 USD
Bruttoprofit:
217.89 USD (9 797 266 pips)
Bruttoverlust:
-254.04 USD (933 983 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
45 (25.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
25.16 USD (45)
Sharpe Ratio:
-0.06
Trading-Aktivität:
30.19%
Max deposit load:
104.33%
Letzter Trade:
16 Stunden
Trades pro Woche:
24
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.49
Long-Positionen:
106 (52.74%)
Short-Positionen:
95 (47.26%)
Profit-Faktor:
0.86
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.16 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.54 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-13.38 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-34.79 USD (5)
Wachstum pro Monat :
17.69%
Algo-Trading:
33%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
65.62 USD
Maximaler:
74.02 USD (507.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
95.72% (58.83 USD)
Kapital:
66.93% (4.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSDm 149
BTCUSDm 45
XAUUSDm 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSDm -7
BTCUSDm -42
XAUUSDm 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSDm -2.3K
BTCUSDm -423K
XAUUSDm 8.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +20.34 USD
Schlechtester Trade: -17 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 45
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +25.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -13.38 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real30" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.10 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 12:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 10:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 19:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
