트레이드:
201
이익 거래:
101 (50.24%)
손실 거래:
100 (49.75%)
최고의 거래:
20.34 USD
최악의 거래:
-16.50 USD
총 수익:
217.89 USD (9 797 266 pips)
총 손실:
-254.04 USD (933 983 pips)
45 (25.16 USD)
연속 최대 이익:
25.16 USD (45)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
30.19%
최대 입금량:
104.33%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.49
롱(주식매수):
106 (52.74%)
숏(주식차입매도):
95 (47.26%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-0.18 USD
평균 이익:
2.16 USD
평균 손실:
-2.54 USD
연속 최대 손실:
11 (-13.38 USD)
연속 최대 손실:
-34.79 USD (5)
월별 성장률:
17.69%
Algo 트레이딩:
33%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.62 USD
최대한의:
74.02 USD (507.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
95.72% (58.83 USD)
자본금별:
66.93% (4.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|149
|BTCUSDm
|45
|XAUUSDm
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|ETHUSDm
|-7
|BTCUSDm
|-42
|XAUUSDm
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|ETHUSDm
|-2.3K
|BTCUSDm
|-423K
|XAUUSDm
|8.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real30"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
