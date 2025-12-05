시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Karabo Manala
Karabo Matjimeng Manala

Karabo Manala

Karabo Matjimeng Manala
0 리뷰
6
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -64%
Exness-MT5Real30
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
201
이익 거래:
101 (50.24%)
손실 거래:
100 (49.75%)
최고의 거래:
20.34 USD
최악의 거래:
-16.50 USD
총 수익:
217.89 USD (9 797 266 pips)
총 손실:
-254.04 USD (933 983 pips)
연속 최대 이익:
45 (25.16 USD)
연속 최대 이익:
25.16 USD (45)
샤프 비율:
-0.06
거래 활동:
30.19%
최대 입금량:
104.33%
최근 거래:
22 시간 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.49
롱(주식매수):
106 (52.74%)
숏(주식차입매도):
95 (47.26%)
수익 요인:
0.86
기대수익:
-0.18 USD
평균 이익:
2.16 USD
평균 손실:
-2.54 USD
연속 최대 손실:
11 (-13.38 USD)
연속 최대 손실:
-34.79 USD (5)
월별 성장률:
17.69%
Algo 트레이딩:
33%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
65.62 USD
최대한의:
74.02 USD (507.33%)
상대적 삭감:
잔고별:
95.72% (58.83 USD)
자본금별:
66.93% (4.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
ETHUSDm 149
BTCUSDm 45
XAUUSDm 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
ETHUSDm -7
BTCUSDm -42
XAUUSDm 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
ETHUSDm -2.3K
BTCUSDm -423K
XAUUSDm 8.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +20.34 USD
최악의 거래: -17 USD
연속 최대 이익: 45
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +25.16 USD
연속 최대 손실: -13.38 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real30"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.10 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 12:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 10:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 19:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
