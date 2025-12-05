- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
201
盈利交易:
101 (50.24%)
亏损交易:
100 (49.75%)
最好交易:
20.34 USD
最差交易:
-16.50 USD
毛利:
217.89 USD (9 797 266 pips)
毛利亏损:
-254.04 USD (933 983 pips)
最大连续赢利:
45 (25.16 USD)
最大连续盈利:
25.16 USD (45)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
30.19%
最大入金加载:
104.33%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.49
长期交易:
106 (52.74%)
短期交易:
95 (47.26%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.18 USD
平均利润:
2.16 USD
平均损失:
-2.54 USD
最大连续失误:
11 (-13.38 USD)
最大连续亏损:
-34.79 USD (5)
每月增长:
17.69%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
65.62 USD
最大值:
74.02 USD (507.33%)
相对跌幅:
结余:
95.72% (58.83 USD)
净值:
66.93% (4.21 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|149
|BTCUSDm
|45
|XAUUSDm
|5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSDm
|-7
|BTCUSDm
|-42
|XAUUSDm
|9
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSDm
|-2.3K
|BTCUSDm
|-423K
|XAUUSDm
|8.7K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.34 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +25.16 USD
最大连续亏损: -13.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real30 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
