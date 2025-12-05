信号部分
Karabo Matjimeng Manala

Karabo Manala

Karabo Matjimeng Manala
0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 -64%
Exness-MT5Real30
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
201
盈利交易:
101 (50.24%)
亏损交易:
100 (49.75%)
最好交易:
20.34 USD
最差交易:
-16.50 USD
毛利:
217.89 USD (9 797 266 pips)
毛利亏损:
-254.04 USD (933 983 pips)
最大连续赢利:
45 (25.16 USD)
最大连续盈利:
25.16 USD (45)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
30.19%
最大入金加载:
104.33%
最近交易:
16 几小时前
每周交易:
24
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.49
长期交易:
106 (52.74%)
短期交易:
95 (47.26%)
利润因子:
0.86
预期回报:
-0.18 USD
平均利润:
2.16 USD
平均损失:
-2.54 USD
最大连续失误:
11 (-13.38 USD)
最大连续亏损:
-34.79 USD (5)
每月增长:
17.69%
算法交易:
33%
结余跌幅:
绝对:
65.62 USD
最大值:
74.02 USD (507.33%)
相对跌幅:
结余:
95.72% (58.83 USD)
净值:
66.93% (4.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSDm 149
BTCUSDm 45
XAUUSDm 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSDm -7
BTCUSDm -42
XAUUSDm 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSDm -2.3K
BTCUSDm -423K
XAUUSDm 8.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.34 USD
最差交易: -17 USD
最大连续赢利: 45
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +25.16 USD
最大连续亏损: -13.38 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real30 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.10 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 12:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 10:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 19:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
