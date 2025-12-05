SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Karabo Manala
Karabo Matjimeng Manala

Karabo Manala

Karabo Matjimeng Manala
0 avis
6 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 -64%
Exness-MT5Real30
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
101 (50.24%)
Perte trades:
100 (49.75%)
Meilleure transaction:
20.34 USD
Pire transaction:
-16.50 USD
Bénéfice brut:
217.89 USD (9 797 266 pips)
Perte brute:
-254.04 USD (933 983 pips)
Gains consécutifs maximales:
45 (25.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.16 USD (45)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Activité de trading:
30.19%
Charge de dépôt maximale:
104.33%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
-0.49
Longs trades:
106 (52.74%)
Courts trades:
95 (47.26%)
Facteur de profit:
0.86
Rendement attendu:
-0.18 USD
Bénéfice moyen:
2.16 USD
Perte moyenne:
-2.54 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-13.38 USD)
Perte consécutive maximale:
-34.79 USD (5)
Croissance mensuelle:
17.69%
Algo trading:
33%
Prélèvement par solde:
Absolu:
65.62 USD
Maximal:
74.02 USD (507.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
95.72% (58.83 USD)
Par fonds propres:
66.93% (4.21 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSDm 149
BTCUSDm 45
XAUUSDm 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSDm -7
BTCUSDm -42
XAUUSDm 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSDm -2.3K
BTCUSDm -423K
XAUUSDm 8.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.34 USD
Pire transaction: -17 USD
Gains consécutifs maximales: 45
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +25.16 USD
Perte consécutive maximale: -13.38 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real30" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.10 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 12:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 10:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 19:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Karabo Manala
100 USD par mois
-64%
0
0
USD
56
USD
6
33%
201
50%
30%
0.85
-0.18
USD
96%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.