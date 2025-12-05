SeñalesSecciones
Karabo Matjimeng Manala

Karabo Manala

Karabo Matjimeng Manala
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -64%
Exness-MT5Real30
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
201
Transacciones Rentables:
101 (50.24%)
Transacciones Irrentables:
100 (49.75%)
Mejor transacción:
20.34 USD
Peor transacción:
-16.50 USD
Beneficio Bruto:
217.89 USD (9 797 266 pips)
Pérdidas Brutas:
-254.04 USD (933 983 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
45 (25.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
25.16 USD (45)
Ratio de Sharpe:
-0.06
Actividad comercial:
30.19%
Carga máxima del depósito:
104.33%
Último trade:
19 horas
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.49
Transacciones Largas:
106 (52.74%)
Transacciones Cortas:
95 (47.26%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.18 USD
Beneficio medio:
2.16 USD
Pérdidas medias:
-2.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-13.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-34.79 USD (5)
Crecimiento al mes:
17.69%
Trading algorítmico:
33%
Reducción de balance:
Absoluto:
65.62 USD
Máxima:
74.02 USD (507.33%)
Reducción relativa:
De balance:
95.72% (58.83 USD)
De fondos:
66.93% (4.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSDm 149
BTCUSDm 45
XAUUSDm 5
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSDm -7
BTCUSDm -42
XAUUSDm 9
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSDm -2.3K
BTCUSDm -423K
XAUUSDm 8.7K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +20.34 USD
Peor transacción: -17 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 45
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +25.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -13.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real30" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.10 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2026.01.08 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 12:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 11:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 10:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 09:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 08:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.03 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 16:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 15:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 10:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 03:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 20:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.28 19:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
