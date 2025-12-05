- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
201
Negociações com lucro:
101 (50.24%)
Negociações com perda:
100 (49.75%)
Melhor negociação:
20.34 USD
Pior negociação:
-16.50 USD
Lucro bruto:
217.89 USD (9 797 266 pips)
Perda bruta:
-254.04 USD (933 983 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
45 (25.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
25.16 USD (45)
Índice de Sharpe:
-0.06
Atividade de negociação:
30.19%
Depósito máximo carregado:
104.33%
Último negócio:
16 horas atrás
Negociações por semana:
24
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.49
Negociações longas:
106 (52.74%)
Negociações curtas:
95 (47.26%)
Fator de lucro:
0.86
Valor esperado:
-0.18 USD
Lucro médio:
2.16 USD
Perda média:
-2.54 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-13.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-34.79 USD (5)
Crescimento mensal:
17.69%
Algotrading:
33%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
65.62 USD
Máximo:
74.02 USD (507.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
95.72% (58.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.93% (4.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSDm
|149
|BTCUSDm
|45
|XAUUSDm
|5
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSDm
|-7
|BTCUSDm
|-42
|XAUUSDm
|9
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSDm
|-2.3K
|BTCUSDm
|-423K
|XAUUSDm
|8.7K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +20.34 USD
Pior negociação: -17 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 45
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +25.16 USD
Máxima perda consecutiva: -13.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real30" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
-64%
0
0
USD
USD
56
USD
USD
6
33%
201
50%
30%
0.85
-0.18
USD
USD
96%
1:500