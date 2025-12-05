SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gold XAUUSD
Paulo Rodrigo Tamietti

Gold XAUUSD

Paulo Rodrigo Tamietti
0 inceleme
Güvenilirlik
101 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 8%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 468
Kârla kapanan işlemler:
1 217 (82.90%)
Zararla kapanan işlemler:
251 (17.10%)
En iyi işlem:
179.20 USD
En kötü işlem:
-735.20 USD
Brüt kâr:
12 618.90 USD (1 405 053 pips)
Brüt zarar:
-11 870.50 USD (162 788 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (746.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
911.75 USD (54)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.23%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
988 (67.30%)
Satış işlemleri:
480 (32.70%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
10.37 USD
Ortalama zarar:
-47.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-496.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 468.42 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.50%
Yıllık tahmin:
-18.14%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
567.88 USD
Maksimum:
5 364.31 USD (109.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.23% (70.66 USD)
Varlığa göre:
62.29% (6 734.76 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 1213
GOLD 212
Esp35 9
Bra50Feb24 5
Ger40 4
Jp225 2
Usa500 1
CMCSA.US 1
TLT.US 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 3.7K
GOLD 506
Esp35 57
Bra50Feb24 -62
Ger40 31
Jp225 -2
Usa500 0
CMCSA.US 0
TLT.US 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 61K
GOLD 52K
Esp35 52K
Bra50Feb24 -635
Ger40 11K
Jp225 2.1K
Usa500 -14
CMCSA.US 320
TLT.US 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +179.20 USD
En kötü işlem: -735 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +746.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -496.66 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
StriforSVG-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.07 × 99
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 8043
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
3.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.67 × 3
3 daha fazla...
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.

Recomendações:

- Capital fonte origem: USD 4.000  

- Capital mínimo: US 2.000

İnceleme yok
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
