İşlemler:
1 468
Kârla kapanan işlemler:
1 217 (82.90%)
Zararla kapanan işlemler:
251 (17.10%)
En iyi işlem:
179.20 USD
En kötü işlem:
-735.20 USD
Brüt kâr:
12 618.90 USD (1 405 053 pips)
Brüt zarar:
-11 870.50 USD (162 788 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (746.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
911.75 USD (54)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
11.23%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.14
Alış işlemleri:
988 (67.30%)
Satış işlemleri:
480 (32.70%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.51 USD
Ortalama kâr:
10.37 USD
Ortalama zarar:
-47.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-496.66 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 468.42 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.50%
Yıllık tahmin:
-18.14%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
567.88 USD
Maksimum:
5 364.31 USD (109.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
66.23% (70.66 USD)
Varlığa göre:
62.29% (6 734.76 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1213
|GOLD
|212
|Esp35
|9
|Bra50Feb24
|5
|Ger40
|4
|Jp225
|2
|Usa500
|1
|CMCSA.US
|1
|TLT.US
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|3.7K
|GOLD
|506
|Esp35
|57
|Bra50Feb24
|-62
|Ger40
|31
|Jp225
|-2
|Usa500
|0
|CMCSA.US
|0
|TLT.US
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|61K
|GOLD
|52K
|Esp35
|52K
|Bra50Feb24
|-635
|Ger40
|11K
|Jp225
|2.1K
|Usa500
|-14
|CMCSA.US
|320
|TLT.US
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +179.20 USD
En kötü işlem: -735 USD
Maksimum ardışık kazanç: 54
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +746.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -496.66 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ActivTradesCorp-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.07 × 99
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.30 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 3
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 143
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 8043
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Eightcap-Live
|3.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.00 × 1
|
FxPro-MT5
|3.67 × 3
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.
Recomendações:
- Capital fonte origem: USD 4.000
- Capital mínimo: US 2.000
İnceleme yok