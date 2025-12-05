- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 468
Profit Trade:
1 217 (82.90%)
Loss Trade:
251 (17.10%)
Best Trade:
179.20 USD
Worst Trade:
-735.20 USD
Profitto lordo:
12 618.90 USD (1 405 053 pips)
Perdita lorda:
-11 870.50 USD (162 788 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (746.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
911.75 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.25%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
988 (67.30%)
Short Trade:
480 (32.70%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
10.37 USD
Perdita media:
-47.29 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-496.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 468.42 USD (3)
Crescita mensile:
-1.50%
Previsione annuale:
-18.14%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
567.88 USD
Massimale:
5 364.31 USD (109.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.23% (70.66 USD)
Per equità:
62.26% (6 731.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1213
|GOLD
|212
|Esp35
|9
|Bra50Feb24
|5
|Ger40
|4
|Jp225
|2
|Usa500
|1
|CMCSA.US
|1
|TLT.US
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|3.7K
|GOLD
|506
|Esp35
|57
|Bra50Feb24
|-62
|Ger40
|31
|Jp225
|-2
|Usa500
|0
|CMCSA.US
|0
|TLT.US
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|61K
|GOLD
|52K
|Esp35
|52K
|Bra50Feb24
|-635
|Ger40
|11K
|Jp225
|2.1K
|Usa500
|-14
|CMCSA.US
|320
|TLT.US
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +179.20 USD
Worst Trade: -735 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +746.31 USD
Massima perdita consecutiva: -496.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.07 × 99
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.30 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 3
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 143
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 8043
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Eightcap-Live
|3.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.00 × 1
|
FxPro-MT5
|3.67 × 3
