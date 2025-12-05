SegnaliSezioni
Paulo Rodrigo Tamietti

Gold XAUUSD

0 recensioni
Affidabilità
101 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 8%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 468
Profit Trade:
1 217 (82.90%)
Loss Trade:
251 (17.10%)
Best Trade:
179.20 USD
Worst Trade:
-735.20 USD
Profitto lordo:
12 618.90 USD (1 405 053 pips)
Perdita lorda:
-11 870.50 USD (162 788 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (746.31 USD)
Massimo profitto consecutivo:
911.75 USD (54)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
10.25%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
82
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.14
Long Trade:
988 (67.30%)
Short Trade:
480 (32.70%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.51 USD
Profitto medio:
10.37 USD
Perdita media:
-47.29 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-496.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 468.42 USD (3)
Crescita mensile:
-1.50%
Previsione annuale:
-18.14%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
567.88 USD
Massimale:
5 364.31 USD (109.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
66.23% (70.66 USD)
Per equità:
62.26% (6 731.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 1213
GOLD 212
Esp35 9
Bra50Feb24 5
Ger40 4
Jp225 2
Usa500 1
CMCSA.US 1
TLT.US 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 3.7K
GOLD 506
Esp35 57
Bra50Feb24 -62
Ger40 31
Jp225 -2
Usa500 0
CMCSA.US 0
TLT.US 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 61K
GOLD 52K
Esp35 52K
Bra50Feb24 -635
Ger40 11K
Jp225 2.1K
Usa500 -14
CMCSA.US 320
TLT.US 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +179.20 USD
Worst Trade: -735 USD
Vincite massime consecutive: 54
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +746.31 USD
Massima perdita consecutiva: -496.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesCorp-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
StriforSVG-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.07 × 99
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 8043
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
3.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.67 × 3
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.

Recomendações:

- Capital fonte origem: USD 4.000  

- Capital mínimo: US 2.000

2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
