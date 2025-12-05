- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 606
盈利交易:
1 316 (81.94%)
亏损交易:
290 (18.06%)
最好交易:
277.30 USD
最差交易:
-735.20 USD
毛利:
15 653.38 USD (1 510 477 pips)
毛利亏损:
-15 846.56 USD (227 169 pips)
最大连续赢利:
58 (746.31 USD)
最大连续盈利:
911.75 USD (54)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.96%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.04
长期交易:
1 072 (66.75%)
短期交易:
534 (33.25%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.12 USD
平均利润:
11.89 USD
平均损失:
-54.64 USD
最大连续失误:
13 (-496.66 USD)
最大连续亏损:
-1 468.42 USD (3)
每月增长:
-7.54%
年度预测:
-91.52%
算法交易:
21%
结余跌幅:
绝对:
567.88 USD
最大值:
5 364.31 USD (109.61%)
相对跌幅:
结余:
66.23% (70.66 USD)
净值:
67.52% (6 619.25 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1219
|GOLD
|344
|Esp35
|9
|Bra50Feb24
|5
|Ger40
|4
|Jp225
|2
|Usa500
|1
|CMCSA.US
|1
|TLT.US
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|3.5K
|GOLD
|-255
|Esp35
|57
|Bra50Feb24
|-62
|Ger40
|31
|Jp225
|-2
|Usa500
|0
|CMCSA.US
|0
|TLT.US
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|61K
|GOLD
|93K
|Esp35
|52K
|Bra50Feb24
|-635
|Ger40
|11K
|Jp225
|2.1K
|Usa500
|-14
|CMCSA.US
|320
|TLT.US
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +277.30 USD
最差交易: -735 USD
最大连续赢利: 54
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +746.31 USD
最大连续亏损: -496.66 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTradesCorp-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.04 × 171
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.30 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 3
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 143
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 8043
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Eightcap-Live
|3.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.00 × 1
|
FxPro-MT5
|3.67 × 3
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.
Recomendações:
- Capital fonte origem: USD 4.000
- Capital mínimo: US 2.000
没有评论