信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold XAUUSD
Paulo Rodrigo Tamietti

Gold XAUUSD

Paulo Rodrigo Tamietti
0条评论
104
0 / 0 USD
增长自 2024 -2%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 606
盈利交易:
1 316 (81.94%)
亏损交易:
290 (18.06%)
最好交易:
277.30 USD
最差交易:
-735.20 USD
毛利:
15 653.38 USD (1 510 477 pips)
毛利亏损:
-15 846.56 USD (227 169 pips)
最大连续赢利:
58 (746.31 USD)
最大连续盈利:
911.75 USD (54)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
20.96%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.04
长期交易:
1 072 (66.75%)
短期交易:
534 (33.25%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.12 USD
平均利润:
11.89 USD
平均损失:
-54.64 USD
最大连续失误:
13 (-496.66 USD)
最大连续亏损:
-1 468.42 USD (3)
每月增长:
-7.54%
年度预测:
-91.52%
算法交易:
21%
结余跌幅:
绝对:
567.88 USD
最大值:
5 364.31 USD (109.61%)
相对跌幅:
结余:
66.23% (70.66 USD)
净值:
67.52% (6 619.25 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 1219
GOLD 344
Esp35 9
Bra50Feb24 5
Ger40 4
Jp225 2
Usa500 1
CMCSA.US 1
TLT.US 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 3.5K
GOLD -255
Esp35 57
Bra50Feb24 -62
Ger40 31
Jp225 -2
Usa500 0
CMCSA.US 0
TLT.US 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 61K
GOLD 93K
Esp35 52K
Bra50Feb24 -635
Ger40 11K
Jp225 2.1K
Usa500 -14
CMCSA.US 320
TLT.US 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +277.30 USD
最差交易: -735 USD
最大连续赢利: 54
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +746.31 USD
最大连续亏损: -496.66 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTradesCorp-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
StriforSVG-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.04 × 171
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 8043
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
3.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.67 × 3
3 更多...
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.

Recomendações:

- Capital fonte origem: USD 4.000  

- Capital mínimo: US 2.000

2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
