리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ActivTradesCorp-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMGlobal-MT5 0.00 × 1 Just2Trade-MT5 0.00 × 3 GBEbrokers-LIVE 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 1 TickmillUK-Live 0.00 × 1 Valutrades-Live 0.00 × 1 GOMarketsMU-Live 0.00 × 10 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 1 SMCapitalMarkets-Live2 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 1 Exness-MT5Real5 0.00 × 14 StriforSVG-Live 0.00 × 6 ICMarketsSC-MT5-2 0.04 × 216 AdmiralsGroup-Live 0.17 × 171 AdmiralMarkets-Live 0.27 × 26 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.30 × 10 Ava-Real 1-MT5 0.67 × 3 TriveFinancial-MT5Live-2 0.73 × 11 Exness-MT5Real 1.00 × 1 ICMarkets-MT5 1.02 × 143 ActivTradesCorp-Server 1.42 × 8043 RoboForex-Pro 2.44 × 75 Eightcap-Live 3.00 × 2 RoboForex-MetaTrader 5 3.00 × 1 FxPro-MT5 3.67 × 3