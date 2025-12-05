시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Gold XAUUSD
Paulo Rodrigo Tamietti

Gold XAUUSD

Paulo Rodrigo Tamietti
0 리뷰
104
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2024 -16%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 653
이익 거래:
1 350 (81.66%)
손실 거래:
303 (18.33%)
최고의 거래:
277.30 USD
최악의 거래:
-735.20 USD
총 수익:
17 004.12 USD (1 545 271 pips)
총 손실:
-18 597.24 USD (296 328 pips)
연속 최대 이익:
58 (746.31 USD)
연속 최대 이익:
911.75 USD (54)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
26.92%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.25
롱(주식매수):
1 101 (66.61%)
숏(주식차입매도):
552 (33.39%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.96 USD
평균 이익:
12.60 USD
평균 손실:
-61.38 USD
연속 최대 손실:
13 (-496.66 USD)
연속 최대 손실:
-1 468.42 USD (3)
월별 성장률:
-22.54%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
23%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 593.12 USD
최대한의:
6 389.55 USD (130.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.23% (70.66 USD)
자본금별:
77.01% (6 607.33 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 1219
GOLD 391
Esp35 9
Bra50Feb24 5
Ger40 4
Jp225 2
Usa500 1
CMCSA.US 1
TLT.US 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 3.5K
GOLD -1.7K
Esp35 57
Bra50Feb24 -62
Ger40 31
Jp225 -2
Usa500 0
CMCSA.US 0
TLT.US 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 61K
GOLD 59K
Esp35 52K
Bra50Feb24 -635
Ger40 11K
Jp225 2.1K
Usa500 -14
CMCSA.US 320
TLT.US 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +277.30 USD
최악의 거래: -735 USD
연속 최대 이익: 54
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +746.31 USD
연속 최대 손실: -496.66 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ActivTradesCorp-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
StriforSVG-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.04 × 216
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 8043
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
3.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.67 × 3
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.

Recomendações:

- Capital fonte origem: USD 4.000  

- Capital mínimo: US 2.000

2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
