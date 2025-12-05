- 자본
- 축소
트레이드:
1 653
이익 거래:
1 350 (81.66%)
손실 거래:
303 (18.33%)
최고의 거래:
277.30 USD
최악의 거래:
-735.20 USD
총 수익:
17 004.12 USD (1 545 271 pips)
총 손실:
-18 597.24 USD (296 328 pips)
연속 최대 이익:
58 (746.31 USD)
연속 최대 이익:
911.75 USD (54)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
26.92%
최근 거래:
8 일 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.25
롱(주식매수):
1 101 (66.61%)
숏(주식차입매도):
552 (33.39%)
수익 요인:
0.91
기대수익:
-0.96 USD
평균 이익:
12.60 USD
평균 손실:
-61.38 USD
연속 최대 손실:
13 (-496.66 USD)
연속 최대 손실:
-1 468.42 USD (3)
월별 성장률:
-22.54%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
23%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 593.12 USD
최대한의:
6 389.55 USD (130.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
66.23% (70.66 USD)
자본금별:
77.01% (6 607.33 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1219
|GOLD
|391
|Esp35
|9
|Bra50Feb24
|5
|Ger40
|4
|Jp225
|2
|Usa500
|1
|CMCSA.US
|1
|TLT.US
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|3.5K
|GOLD
|-1.7K
|Esp35
|57
|Bra50Feb24
|-62
|Ger40
|31
|Jp225
|-2
|Usa500
|0
|CMCSA.US
|0
|TLT.US
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|61K
|GOLD
|59K
|Esp35
|52K
|Bra50Feb24
|-635
|Ger40
|11K
|Jp225
|2.1K
|Usa500
|-14
|CMCSA.US
|320
|TLT.US
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +277.30 USD
최악의 거래: -735 USD
연속 최대 이익: 54
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +746.31 USD
연속 최대 손실: -496.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ActivTradesCorp-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.04 × 216
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.30 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 3
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 143
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 8043
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Eightcap-Live
|3.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.00 × 1
|
FxPro-MT5
|3.67 × 3
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.
Recomendações:
- Capital fonte origem: USD 4.000
- Capital mínimo: US 2.000
리뷰 없음