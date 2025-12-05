SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gold XAUUSD
Paulo Rodrigo Tamietti

Gold XAUUSD

0 Bewertungen
104 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2024 -3%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 632
Gewinntrades:
1 336 (81.86%)
Verlusttrades:
296 (18.14%)
Bester Trade:
277.30 USD
Schlechtester Trade:
-735.20 USD
Bruttoprofit:
16 220.26 USD (1 528 422 pips)
Bruttoverlust:
-16 486.04 USD (243 508 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (746.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
911.75 USD (54)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
21.92%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.05
Long-Positionen:
1 091 (66.85%)
Short-Positionen:
541 (33.15%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-496.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 468.42 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-8.09%
Jahresprognose:
-98.20%
Algo-Trading:
23%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
597.38 USD
Maximaler:
5 393.81 USD (110.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.23% (70.66 USD)
Kapital:
70.90% (6 592.93 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1219
GOLD 370
Esp35 9
Bra50Feb24 5
Ger40 4
Jp225 2
Usa500 1
CMCSA.US 1
TLT.US 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 3.5K
GOLD -328
Esp35 57
Bra50Feb24 -62
Ger40 31
Jp225 -2
Usa500 0
CMCSA.US 0
TLT.US 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 61K
GOLD 95K
Esp35 52K
Bra50Feb24 -635
Ger40 11K
Jp225 2.1K
Usa500 -14
CMCSA.US 320
TLT.US 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +277.30 USD
Schlechtester Trade: -735 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 54
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +746.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -496.66 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesCorp-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
StriforSVG-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.04 × 182
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 8043
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
3.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.67 × 3
noch 3 ...
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.

Recomendações:

- Capital fonte origem: USD 4.000  

- Capital mínimo: US 2.000

Keine Bewertungen
2025.12.26 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
