Trades insgesamt:
1 632
Gewinntrades:
1 336 (81.86%)
Verlusttrades:
296 (18.14%)
Bester Trade:
277.30 USD
Schlechtester Trade:
-735.20 USD
Bruttoprofit:
16 220.26 USD (1 528 422 pips)
Bruttoverlust:
-16 486.04 USD (243 508 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
58 (746.31 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
911.75 USD (54)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
21.92%
Letzter Trade:
27 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.05
Long-Positionen:
1 091 (66.85%)
Short-Positionen:
541 (33.15%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.14 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-55.70 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-496.66 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 468.42 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-8.09%
Jahresprognose:
-98.20%
Algo-Trading:
23%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
597.38 USD
Maximaler:
5 393.81 USD (110.21%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
66.23% (70.66 USD)
Kapital:
70.90% (6 592.93 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1219
|GOLD
|370
|Esp35
|9
|Bra50Feb24
|5
|Ger40
|4
|Jp225
|2
|Usa500
|1
|CMCSA.US
|1
|TLT.US
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|3.5K
|GOLD
|-328
|Esp35
|57
|Bra50Feb24
|-62
|Ger40
|31
|Jp225
|-2
|Usa500
|0
|CMCSA.US
|0
|TLT.US
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|61K
|GOLD
|95K
|Esp35
|52K
|Bra50Feb24
|-635
|Ger40
|11K
|Jp225
|2.1K
|Usa500
|-14
|CMCSA.US
|320
|TLT.US
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +277.30 USD
Schlechtester Trade: -735 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 54
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +746.31 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -496.66 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ActivTradesCorp-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.04 × 182
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.30 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 3
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 143
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 8043
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Eightcap-Live
|3.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.00 × 1
|
FxPro-MT5
|3.67 × 3
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.
Recomendações:
- Capital fonte origem: USD 4.000
- Capital mínimo: US 2.000
Keine Bewertungen