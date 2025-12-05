SignauxSections
Paulo Rodrigo Tamietti

Gold XAUUSD

Paulo Rodrigo Tamietti
0 avis
Fiabilité
101 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 8%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 468
Bénéfice trades:
1 217 (82.90%)
Perte trades:
251 (17.10%)
Meilleure transaction:
179.20 USD
Pire transaction:
-735.20 USD
Bénéfice brut:
12 618.90 USD (1 405 053 pips)
Perte brute:
-11 870.50 USD (162 788 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (746.31 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
911.75 USD (54)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
11.22%
Dernier trade:
4 il y a des minutes
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.14
Longs trades:
988 (67.30%)
Courts trades:
480 (32.70%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.51 USD
Bénéfice moyen:
10.37 USD
Perte moyenne:
-47.29 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-496.66 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 468.42 USD (3)
Croissance mensuelle:
-1.50%
Prévision annuelle:
-18.14%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
567.88 USD
Maximal:
5 364.31 USD (109.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
66.23% (70.66 USD)
Par fonds propres:
62.29% (6 734.76 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 1213
GOLD 212
Esp35 9
Bra50Feb24 5
Ger40 4
Jp225 2
Usa500 1
CMCSA.US 1
TLT.US 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 3.7K
GOLD 506
Esp35 57
Bra50Feb24 -62
Ger40 31
Jp225 -2
Usa500 0
CMCSA.US 0
TLT.US 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 61K
GOLD 52K
Esp35 52K
Bra50Feb24 -635
Ger40 11K
Jp225 2.1K
Usa500 -14
CMCSA.US 320
TLT.US 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +179.20 USD
Pire transaction: -735 USD
Gains consécutifs maximales: 54
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +746.31 USD
Perte consécutive maximale: -496.66 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ActivTradesCorp-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
StriforSVG-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.07 × 99
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 8043
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
3.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.67 × 3
3 plus...
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.

Recomendações:

- Capital fonte origem: USD 4.000  

- Capital mínimo: US 2.000

Aucun avis
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
