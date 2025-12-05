SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gold XAUUSD
Paulo Rodrigo Tamietti

Gold XAUUSD

Paulo Rodrigo Tamietti
0 comentários
104 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 -2%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 617
Negociações com lucro:
1 324 (81.88%)
Negociações com perda:
293 (18.12%)
Melhor negociação:
277.30 USD
Pior negociação:
-735.20 USD
Lucro bruto:
15 768.51 USD (1 515 166 pips)
Perda bruta:
-15 886.80 USD (228 527 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
58 (746.31 USD)
Máximo lucro consecutivo:
911.75 USD (54)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
21.65%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
39
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.02
Negociações longas:
1 082 (66.91%)
Negociações curtas:
535 (33.09%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.07 USD
Lucro médio:
11.91 USD
Perda média:
-54.22 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-496.66 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 468.42 USD (3)
Crescimento mensal:
-4.40%
Previsão anual:
-53.37%
Algotrading:
22%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
567.88 USD
Máximo:
5 364.31 USD (109.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
66.23% (70.66 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.52% (6 619.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1219
GOLD 355
Esp35 9
Bra50Feb24 5
Ger40 4
Jp225 2
Usa500 1
CMCSA.US 1
TLT.US 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 3.5K
GOLD -180
Esp35 57
Bra50Feb24 -62
Ger40 31
Jp225 -2
Usa500 0
CMCSA.US 0
TLT.US 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 61K
GOLD 96K
Esp35 52K
Bra50Feb24 -635
Ger40 11K
Jp225 2.1K
Usa500 -14
CMCSA.US 320
TLT.US 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +277.30 USD
Pior negociação: -735 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 54
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +746.31 USD
Máxima perda consecutiva: -496.66 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesCorp-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
StriforSVG-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.04 × 177
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 8043
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
3.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.67 × 3
3 mais ...
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.

Recomendações:

- Capital fonte origem: USD 4.000  

- Capital mínimo: US 2.000

Sem comentários
2025.12.26 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
