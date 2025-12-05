- Прирост
Всего трейдов:
1 603
Прибыльных трейдов:
1 314 (81.97%)
Убыточных трейдов:
289 (18.03%)
Лучший трейд:
277.30 USD
Худший трейд:
-735.20 USD
Общая прибыль:
15 622.50 USD (1 508 685 pips)
Общий убыток:
-15 702.36 USD (222 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (746.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
911.75 USD (54)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.96%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
1 070 (66.75%)
Коротких трейдов:
533 (33.25%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
11.89 USD
Средний убыток:
-54.33 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-496.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 468.42 USD (3)
Прирост в месяц:
-5.53%
Годовой прогноз:
-70.59%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
567.88 USD
Максимальная:
5 364.31 USD (109.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.23% (70.66 USD)
По эквити:
67.52% (6 619.25 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1219
|GOLD
|341
|Esp35
|9
|Bra50Feb24
|5
|Ger40
|4
|Jp225
|2
|Usa500
|1
|CMCSA.US
|1
|TLT.US
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|3.5K
|GOLD
|-142
|Esp35
|57
|Bra50Feb24
|-62
|Ger40
|31
|Jp225
|-2
|Usa500
|0
|CMCSA.US
|0
|TLT.US
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|61K
|GOLD
|96K
|Esp35
|52K
|Bra50Feb24
|-635
|Ger40
|11K
|Jp225
|2.1K
|Usa500
|-14
|CMCSA.US
|320
|TLT.US
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +277.30 USD
Худший трейд: -735 USD
Макс. серия выигрышей: 54
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +746.31 USD
Макс. убыток в серии: -496.66 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.04 × 169
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.30 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 3
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 143
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 8043
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Eightcap-Live
|3.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.00 × 1
|
FxPro-MT5
|3.67 × 3
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.
Recomendações:
- Capital fonte origem: USD 4.000
- Capital mínimo: US 2.000
Нет отзывов