СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Gold XAUUSD
Paulo Rodrigo Tamietti

Gold XAUUSD

Paulo Rodrigo Tamietti
0 отзывов
104 недели
0 / 0 USD
прирост с 2024 -1%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 603
Прибыльных трейдов:
1 314 (81.97%)
Убыточных трейдов:
289 (18.03%)
Лучший трейд:
277.30 USD
Худший трейд:
-735.20 USD
Общая прибыль:
15 622.50 USD (1 508 685 pips)
Общий убыток:
-15 702.36 USD (222 185 pips)
Макс. серия выигрышей:
58 (746.31 USD)
Макс. прибыль в серии:
911.75 USD (54)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
20.96%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
1 070 (66.75%)
Коротких трейдов:
533 (33.25%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.05 USD
Средняя прибыль:
11.89 USD
Средний убыток:
-54.33 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-496.66 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 468.42 USD (3)
Прирост в месяц:
-5.53%
Годовой прогноз:
-70.59%
Алготрейдинг:
21%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
567.88 USD
Максимальная:
5 364.31 USD (109.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
66.23% (70.66 USD)
По эквити:
67.52% (6 619.25 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1219
GOLD 341
Esp35 9
Bra50Feb24 5
Ger40 4
Jp225 2
Usa500 1
CMCSA.US 1
TLT.US 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 3.5K
GOLD -142
Esp35 57
Bra50Feb24 -62
Ger40 31
Jp225 -2
Usa500 0
CMCSA.US 0
TLT.US 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 61K
GOLD 96K
Esp35 52K
Bra50Feb24 -635
Ger40 11K
Jp225 2.1K
Usa500 -14
CMCSA.US 320
TLT.US 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +277.30 USD
Худший трейд: -735 USD
Макс. серия выигрышей: 54
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +746.31 USD
Макс. убыток в серии: -496.66 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
StriforSVG-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.04 × 169
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 8043
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
3.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.67 × 3
еще 3...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.

Recomendações:

- Capital fonte origem: USD 4.000  

- Capital mínimo: US 2.000

Нет отзывов
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика