- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 617
利益トレード:
1 324 (81.88%)
損失トレード:
293 (18.12%)
ベストトレード:
277.30 USD
最悪のトレード:
-735.20 USD
総利益:
15 768.51 USD (1 515 166 pips)
総損失:
-15 886.80 USD (228 527 pips)
最大連続の勝ち:
58 (746.31 USD)
最大連続利益:
911.75 USD (54)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
21.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
1 082 (66.91%)
短いトレード:
535 (33.09%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.07 USD
平均利益:
11.91 USD
平均損失:
-54.22 USD
最大連続の負け:
13 (-496.66 USD)
最大連続損失:
-1 468.42 USD (3)
月間成長:
-4.40%
年間予想:
-53.37%
アルゴリズム取引:
22%
残高によるドローダウン:
絶対:
567.88 USD
最大の:
5 364.31 USD (109.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.23% (70.66 USD)
エクイティによる:
67.52% (6 619.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1219
|GOLD
|355
|Esp35
|9
|Bra50Feb24
|5
|Ger40
|4
|Jp225
|2
|Usa500
|1
|CMCSA.US
|1
|TLT.US
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|3.5K
|GOLD
|-180
|Esp35
|57
|Bra50Feb24
|-62
|Ger40
|31
|Jp225
|-2
|Usa500
|0
|CMCSA.US
|0
|TLT.US
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|61K
|GOLD
|96K
|Esp35
|52K
|Bra50Feb24
|-635
|Ger40
|11K
|Jp225
|2.1K
|Usa500
|-14
|CMCSA.US
|320
|TLT.US
|0
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +277.30 USD
最悪のトレード: -735 USD
最大連続の勝ち: 54
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +746.31 USD
最大連続損失: -496.66 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ActivTradesCorp-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.
Recomendações:
- Capital fonte origem: USD 4.000
- Capital mínimo: US 2.000
