シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold XAUUSD
Paulo Rodrigo Tamietti

Gold XAUUSD

Paulo Rodrigo Tamietti
レビュー0件
104週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2024 -2%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 617
利益トレード:
1 324 (81.88%)
損失トレード:
293 (18.12%)
ベストトレード:
277.30 USD
最悪のトレード:
-735.20 USD
総利益:
15 768.51 USD (1 515 166 pips)
総損失:
-15 886.80 USD (228 527 pips)
最大連続の勝ち:
58 (746.31 USD)
最大連続利益:
911.75 USD (54)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
21.65%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
39
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.02
長いトレード:
1 082 (66.91%)
短いトレード:
535 (33.09%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.07 USD
平均利益:
11.91 USD
平均損失:
-54.22 USD
最大連続の負け:
13 (-496.66 USD)
最大連続損失:
-1 468.42 USD (3)
月間成長:
-4.40%
年間予想:
-53.37%
アルゴリズム取引:
22%
残高によるドローダウン:
絶対:
567.88 USD
最大の:
5 364.31 USD (109.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
66.23% (70.66 USD)
エクイティによる:
67.52% (6 619.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 1219
GOLD 355
Esp35 9
Bra50Feb24 5
Ger40 4
Jp225 2
Usa500 1
CMCSA.US 1
TLT.US 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 3.5K
GOLD -180
Esp35 57
Bra50Feb24 -62
Ger40 31
Jp225 -2
Usa500 0
CMCSA.US 0
TLT.US 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 61K
GOLD 96K
Esp35 52K
Bra50Feb24 -635
Ger40 11K
Jp225 2.1K
Usa500 -14
CMCSA.US 320
TLT.US 0
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +277.30 USD
最悪のトレード: -735 USD
最大連続の勝ち: 54
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +746.31 USD
最大連続損失: -496.66 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ActivTradesCorp-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
Just2Trade-MT5
0.00 × 3
GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Valutrades-Live
0.00 × 1
GOMarketsMU-Live
0.00 × 10
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 1
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
StriforSVG-Live
0.00 × 6
ICMarketsSC-MT5-2
0.04 × 177
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
AdmiralMarkets-Live
0.27 × 26
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.30 × 10
Ava-Real 1-MT5
0.67 × 3
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
Exness-MT5Real
1.00 × 1
ICMarkets-MT5
1.02 × 143
ActivTradesCorp-Server
1.42 × 8043
RoboForex-Pro
2.44 × 75
Eightcap-Live
3.00 × 2
RoboForex-MetaTrader 5
3.00 × 1
FxPro-MT5
3.67 × 3
3 より多く...
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.

Recomendações:

- Capital fonte origem: USD 4.000  

- Capital mínimo: US 2.000

レビューなし
