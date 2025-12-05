SeñalesSecciones
Gold XAUUSD
Paulo Rodrigo Tamietti

Gold XAUUSD

Paulo Rodrigo Tamietti
0 comentarios
104 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -2%
ActivTradesCorp-Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 617
Transacciones Rentables:
1 324 (81.88%)
Transacciones Irrentables:
293 (18.12%)
Mejor transacción:
277.30 USD
Peor transacción:
-735.20 USD
Beneficio Bruto:
15 768.51 USD (1 515 166 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 886.80 USD (228 527 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (746.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
911.75 USD (54)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
21.65%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
1 082 (66.91%)
Transacciones Cortas:
535 (33.09%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.07 USD
Beneficio medio:
11.91 USD
Pérdidas medias:
-54.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-496.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 468.42 USD (3)
Crecimiento al mes:
-4.40%
Pronóstico anual:
-53.37%
Trading algorítmico:
22%
Reducción de balance:
Absoluto:
567.88 USD
Máxima:
5 364.31 USD (109.61%)
Reducción relativa:
De balance:
66.23% (70.66 USD)
De fondos:
67.52% (6 619.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1219
GOLD 355
Esp35 9
Bra50Feb24 5
Ger40 4
Jp225 2
Usa500 1
CMCSA.US 1
TLT.US 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 3.5K
GOLD -180
Esp35 57
Bra50Feb24 -62
Ger40 31
Jp225 -2
Usa500 0
CMCSA.US 0
TLT.US 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 61K
GOLD 96K
Esp35 52K
Bra50Feb24 -635
Ger40 11K
Jp225 2.1K
Usa500 -14
CMCSA.US 320
TLT.US 0
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +277.30 USD
Peor transacción: -735 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 54
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +746.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -496.66 USD

Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.

Recomendações:

- Capital fonte origem: USD 4.000  

- Capital mínimo: US 2.000

No hay comentarios
2025.12.26 15:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 02:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 18:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 17:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 16:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 18:51
High current drawdown in 62% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 18:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 18:51
A large drawdown may occur on the account again
