Total de Trades:
1 617
Transacciones Rentables:
1 324 (81.88%)
Transacciones Irrentables:
293 (18.12%)
Mejor transacción:
277.30 USD
Peor transacción:
-735.20 USD
Beneficio Bruto:
15 768.51 USD (1 515 166 pips)
Pérdidas Brutas:
-15 886.80 USD (228 527 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
58 (746.31 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
911.75 USD (54)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
21.65%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
39
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.02
Transacciones Largas:
1 082 (66.91%)
Transacciones Cortas:
535 (33.09%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.07 USD
Beneficio medio:
11.91 USD
Pérdidas medias:
-54.22 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-496.66 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 468.42 USD (3)
Crecimiento al mes:
-4.40%
Pronóstico anual:
-53.37%
Trading algorítmico:
22%
Reducción de balance:
Absoluto:
567.88 USD
Máxima:
5 364.31 USD (109.61%)
Reducción relativa:
De balance:
66.23% (70.66 USD)
De fondos:
67.52% (6 619.25 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1219
|GOLD
|355
|Esp35
|9
|Bra50Feb24
|5
|Ger40
|4
|Jp225
|2
|Usa500
|1
|CMCSA.US
|1
|TLT.US
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|3.5K
|GOLD
|-180
|Esp35
|57
|Bra50Feb24
|-62
|Ger40
|31
|Jp225
|-2
|Usa500
|0
|CMCSA.US
|0
|TLT.US
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|61K
|GOLD
|96K
|Esp35
|52K
|Bra50Feb24
|-635
|Ger40
|11K
|Jp225
|2.1K
|Usa500
|-14
|CMCSA.US
|320
|TLT.US
|0
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Mejor transacción: +277.30 USD
Peor transacción: -735 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 54
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +746.31 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -496.66 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ActivTradesCorp-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
Just2Trade-MT5
|0.00 × 3
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Valutrades-Live
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 10
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 1
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.04 × 177
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
AdmiralMarkets-Live
|0.27 × 26
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.30 × 10
|
Ava-Real 1-MT5
|0.67 × 3
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 143
|
ActivTradesCorp-Server
|1.42 × 8043
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
|
Eightcap-Live
|3.00 × 2
|
RoboForex-MetaTrader 5
|3.00 × 1
|
FxPro-MT5
|3.67 × 3
otros 3...
Customizado para ativos GOLD ou XAUUSD somente. Reotimizado semanalmente.
Recomendações:
- Capital fonte origem: USD 4.000
- Capital mínimo: US 2.000
