Raphael Okonkwo

BT 5000

Raphael Okonkwo
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
19 (65.51%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (34.48%)
En iyi işlem:
28.80 USD
En kötü işlem:
-8.18 USD
Brüt kâr:
72.22 USD (4 534 pips)
Brüt zarar:
-27.54 USD (3 110 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (18.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.12 USD (2)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
2.80
Alış işlemleri:
15 (51.72%)
Satış işlemleri:
14 (48.28%)
Kâr faktörü:
2.62
Beklenen getiri:
1.54 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-2.75 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-15.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-15.95 USD (3)
Aylık büyüme:
0.89%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.76 USD
Maksimum:
15.95 USD (0.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 19
EURJPY 6
EURUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 43
EURJPY 0
EURUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 1.7K
EURJPY -453
EURUSD 138
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28.80 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +18.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -15.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
FTT-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
EdisonLordTechnology-Main
0.00 × 17
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ForexTime-ECN
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
TitanFX-03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
283 daha fazla...
BT 5000
İnceleme yok
2025.12.05 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 17:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
