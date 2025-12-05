- Crescimento
Negociações:
108
Negociações com lucro:
67 (62.03%)
Negociações com perda:
41 (37.96%)
Melhor negociação:
204.00 USD
Pior negociação:
-57.10 USD
Lucro bruto:
896.22 USD (22 210 pips)
Perda bruta:
-636.90 USD (30 369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (65.28 USD)
Máximo lucro consecutivo:
243.12 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
53.77%
Depósito máximo carregado:
15.17%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.13
Negociações longas:
65 (60.19%)
Negociações curtas:
43 (39.81%)
Fator de lucro:
1.41
Valor esperado:
2.40 USD
Lucro médio:
13.38 USD
Perda média:
-15.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-228.68 USD)
Máxima perda consecutiva:
-228.68 USD (5)
Crescimento mensal:
5.16%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
122.91 USD
Máximo:
228.68 USD (4.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.38% (228.68 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.21% (451.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|EURUSD
|8
|EURJPY
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|236
|EURUSD
|22
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|EURUSD
|1.1K
|EURJPY
|-308
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +204.00 USD
Pior negociação: -57 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +65.28 USD
Máxima perda consecutiva: -228.68 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
EdisonLordTechnology-Main
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
283 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
BT 5000
