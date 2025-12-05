SignaleKategorien
Raphael Okonkwo

BT 5000

Raphael Okonkwo
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
FBS-Real-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
108
Gewinntrades:
67 (62.03%)
Verlusttrades:
41 (37.96%)
Bester Trade:
204.00 USD
Schlechtester Trade:
-57.10 USD
Bruttoprofit:
896.22 USD (22 210 pips)
Bruttoverlust:
-636.90 USD (30 369 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (65.28 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
243.12 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
53.77%
Max deposit load:
15.17%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
26
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.13
Long-Positionen:
65 (60.19%)
Short-Positionen:
43 (39.81%)
Profit-Faktor:
1.41
Mathematische Gewinnerwartung:
2.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
13.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-228.68 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-228.68 USD (5)
Wachstum pro Monat :
5.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
122.91 USD
Maximaler:
228.68 USD (4.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.38% (228.68 USD)
Kapital:
9.21% (451.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 92
EURUSD 8
EURJPY 8
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 236
EURUSD 22
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -8.9K
EURUSD 1.1K
EURJPY -308
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +204.00 USD
Schlechtester Trade: -57 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +65.28 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -228.68 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
FTT-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
EdisonLordTechnology-Main
0.00 × 17
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ForexTime-ECN
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
GKFX-Live-5
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
noch 283 ...
BT 5000
Keine Bewertungen
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 17:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BT 5000
30 USD pro Monat
5%
0
0
USD
5.3K
USD
4
100%
108
62%
54%
1.40
2.40
USD
9%
1:500
Kopieren

