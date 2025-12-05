- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
19 (65.51%)
Loss Trade:
10 (34.48%)
Best Trade:
28.80 USD
Worst Trade:
-8.18 USD
Profitto lordo:
72.22 USD (4 534 pips)
Perdita lorda:
-27.54 USD (3 110 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (18.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.12 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
15 (51.72%)
Short Trade:
14 (48.28%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
1.54 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-2.75 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.95 USD (3)
Crescita mensile:
0.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.76 USD
Massimale:
15.95 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|19
|EURJPY
|6
|EURUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|43
|EURJPY
|0
|EURUSD
|2
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|1.7K
|EURJPY
|-453
|EURUSD
|138
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +28.80 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.67 USD
Massima perdita consecutiva: -15.95 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
EdisonLordTechnology-Main
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
283 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
BT 5000
Non ci sono recensioni