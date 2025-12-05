SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / BT 5000
Raphael Okonkwo

BT 5000

Raphael Okonkwo
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FBS-Real-2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
19 (65.51%)
Loss Trade:
10 (34.48%)
Best Trade:
28.80 USD
Worst Trade:
-8.18 USD
Profitto lordo:
72.22 USD (4 534 pips)
Perdita lorda:
-27.54 USD (3 110 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (18.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.12 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
2.80
Long Trade:
15 (51.72%)
Short Trade:
14 (48.28%)
Fattore di profitto:
2.62
Profitto previsto:
1.54 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-2.75 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-15.95 USD (3)
Crescita mensile:
0.89%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8.76 USD
Massimale:
15.95 USD (0.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 19
EURJPY 6
EURUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 43
EURJPY 0
EURUSD 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 1.7K
EURJPY -453
EURUSD 138
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +28.80 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +18.67 USD
Massima perdita consecutiva: -15.95 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
FTT-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
EdisonLordTechnology-Main
0.00 × 17
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ForexTime-ECN
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
TitanFX-03
0.00 × 2
XMGlobal-Real 20
0.00 × 1
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
FxPro.com-Real07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
BT 5000
Non ci sono recensioni
2025.12.05 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 17:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
