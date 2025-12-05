- 자본
- 축소
트레이드:
125
이익 거래:
81 (64.80%)
손실 거래:
44 (35.20%)
최고의 거래:
204.00 USD
최악의 거래:
-57.10 USD
총 수익:
1 030.76 USD (28 234 pips)
총 손실:
-667.08 USD (31 875 pips)
연속 최대 이익:
15 (129.44 USD)
연속 최대 이익:
243.12 USD (5)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
32.16%
최대 입금량:
15.17%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
1.59
롱(주식매수):
77 (61.60%)
숏(주식차입매도):
48 (38.40%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
2.91 USD
평균 이익:
12.73 USD
평균 손실:
-15.16 USD
연속 최대 손실:
5 (-228.68 USD)
연속 최대 손실:
-228.68 USD (5)
월별 성장률:
6.35%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
122.91 USD
최대한의:
228.68 USD (4.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.38% (228.68 USD)
자본금별:
9.21% (451.71 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|EURUSD
|8
|EURJPY
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|341
|EURUSD
|22
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-4.4K
|EURUSD
|1.1K
|EURJPY
|-308
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +204.00 USD
최악의 거래: -57 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +129.44 USD
연속 최대 손실: -228.68 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
EdisonLordTechnology-Main
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
XMGlobal-Real 20
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
FxPro.com-Real07
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
