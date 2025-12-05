СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / BT 5000
Raphael Okonkwo

BT 5000

Raphael Okonkwo
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
30 USD в месяц
прирост с 2025 5%
FBS-Real-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
108
Прибыльных трейдов:
67 (62.03%)
Убыточных трейдов:
41 (37.96%)
Лучший трейд:
204.00 USD
Худший трейд:
-57.10 USD
Общая прибыль:
896.22 USD (22 210 pips)
Общий убыток:
-636.90 USD (30 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (65.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
243.12 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
53.77%
Макс. загрузка депозита:
15.17%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
65 (60.19%)
Коротких трейдов:
43 (39.81%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
2.40 USD
Средняя прибыль:
13.38 USD
Средний убыток:
-15.53 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-228.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-228.68 USD (5)
Прирост в месяц:
5.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
122.91 USD
Максимальная:
228.68 USD (4.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.38% (228.68 USD)
По эквити:
9.21% (451.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 92
EURUSD 8
EURJPY 8
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 236
EURUSD 22
EURJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -8.9K
EURUSD 1.1K
EURJPY -308
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +204.00 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +65.28 USD
Макс. убыток в серии: -228.68 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OANDA-Japan Live
0.00 × 14
OracleFinanceInternational-Live
0.00 × 17
FTT-Live2
0.00 × 1
XMGlobal-Real 29
0.00 × 1
JFD-Live02
0.00 × 1
EdisonLordTechnology-Main
0.00 × 17
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
ForexTime-ECN
0.00 × 1
AnzoCapital-Live
0.00 × 1
VARIANSE-Main
0.00 × 1
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FXCM-GBPReal01
0.00 × 1
LiteForex-ECN.com
0.00 × 8
GKFX-Live-5
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 2
CXMTradingLtd-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
XMGlobal-Real 41
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 5
FXCC1-Live
0.00 × 2
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 7
BT 5000
Нет отзывов
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 09:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 17:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 17:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
BT 5000
30 USD в месяц
5%
0
0
USD
5.3K
USD
4
100%
108
62%
54%
1.40
2.40
USD
9%
1:500
