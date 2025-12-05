- Прирост
Всего трейдов:
108
Прибыльных трейдов:
67 (62.03%)
Убыточных трейдов:
41 (37.96%)
Лучший трейд:
204.00 USD
Худший трейд:
-57.10 USD
Общая прибыль:
896.22 USD (22 210 pips)
Общий убыток:
-636.90 USD (30 369 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (65.28 USD)
Макс. прибыль в серии:
243.12 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
53.77%
Макс. загрузка депозита:
15.17%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
1.13
Длинных трейдов:
65 (60.19%)
Коротких трейдов:
43 (39.81%)
Профит фактор:
1.41
Мат. ожидание:
2.40 USD
Средняя прибыль:
13.38 USD
Средний убыток:
-15.53 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-228.68 USD)
Макс. убыток в серии:
-228.68 USD (5)
Прирост в месяц:
5.16%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
122.91 USD
Максимальная:
228.68 USD (4.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
4.38% (228.68 USD)
По эквити:
9.21% (451.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|EURUSD
|8
|EURJPY
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|236
|EURUSD
|22
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|EURUSD
|1.1K
|EURJPY
|-308
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Лучший трейд: +204.00 USD
Худший трейд: -57 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +65.28 USD
Макс. убыток в серии: -228.68 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
EdisonLordTechnology-Main
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
