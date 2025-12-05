- 成長
トレード:
108
利益トレード:
67 (62.03%)
損失トレード:
41 (37.96%)
ベストトレード:
204.00 USD
最悪のトレード:
-57.10 USD
総利益:
896.22 USD (22 210 pips)
総損失:
-636.90 USD (30 369 pips)
最大連続の勝ち:
8 (65.28 USD)
最大連続利益:
243.12 USD (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
53.77%
最大入金額:
15.17%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.13
長いトレード:
65 (60.19%)
短いトレード:
43 (39.81%)
プロフィットファクター:
1.41
期待されたペイオフ:
2.40 USD
平均利益:
13.38 USD
平均損失:
-15.53 USD
最大連続の負け:
5 (-228.68 USD)
最大連続損失:
-228.68 USD (5)
月間成長:
5.16%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
122.91 USD
最大の:
228.68 USD (4.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.38% (228.68 USD)
エクイティによる:
9.21% (451.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|EURUSD
|8
|EURJPY
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|236
|EURUSD
|22
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|EURUSD
|1.1K
|EURJPY
|-308
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +204.00 USD
最悪のトレード: -57 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +65.28 USD
最大連続損失: -228.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
EdisonLordTechnology-Main
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
