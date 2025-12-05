- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
108
盈利交易:
67 (62.03%)
亏损交易:
41 (37.96%)
最好交易:
204.00 USD
最差交易:
-57.10 USD
毛利:
896.22 USD (22 210 pips)
毛利亏损:
-636.90 USD (30 369 pips)
最大连续赢利:
8 (65.28 USD)
最大连续盈利:
243.12 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
53.77%
最大入金加载:
15.17%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
4 小时
采收率:
1.13
长期交易:
65 (60.19%)
短期交易:
43 (39.81%)
利润因子:
1.41
预期回报:
2.40 USD
平均利润:
13.38 USD
平均损失:
-15.53 USD
最大连续失误:
5 (-228.68 USD)
最大连续亏损:
-228.68 USD (5)
每月增长:
5.16%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
122.91 USD
最大值:
228.68 USD (4.38%)
相对跌幅:
结余:
4.38% (228.68 USD)
净值:
9.21% (451.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|92
|EURUSD
|8
|EURJPY
|8
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|236
|EURUSD
|22
|EURJPY
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|EURUSD
|1.1K
|EURJPY
|-308
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +204.00 USD
最差交易: -57 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +65.28 USD
最大连续亏损: -228.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
OANDA-Japan Live
|0.00 × 14
|
OracleFinanceInternational-Live
|0.00 × 17
|
FTT-Live2
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 29
|0.00 × 1
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
EdisonLordTechnology-Main
|0.00 × 17
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
ForexTime-ECN
|0.00 × 1
|
AnzoCapital-Live
|0.00 × 1
|
VARIANSE-Main
|0.00 × 1
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FXCM-GBPReal01
|0.00 × 1
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 8
|
GKFX-Live-5
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
CXMTradingLtd-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 41
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 5
|
FXCC1-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 7
BT 5000
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
4
100%
108
62%
54%
1.40
2.40
USD
USD
9%
1:500