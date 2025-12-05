- Büyüme
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
173 (53.06%)
Zararla kapanan işlemler:
153 (46.93%)
En iyi işlem:
1 966.56 USD
En kötü işlem:
-1 865.45 USD
Brüt kâr:
47 466.80 USD (2 985 075 pips)
Brüt zarar:
-39 463.90 USD (1 705 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (7 313.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 313.03 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
144 (44.17%)
Satış işlemleri:
182 (55.83%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
24.55 USD
Ortalama kâr:
274.37 USD
Ortalama zarar:
-257.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 605.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 687.62 USD (6)
Aylık büyüme:
4.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 362.55 USD
Maksimum:
9 815.33 USD (8.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.21% (9 815.33 USD)
Varlığa göre:
0.22% (693.99 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|68
|BTCUSD
|60
|XAUUSD
|55
|GBPUSD
|38
|DE40
|31
|US500
|17
|US30
|16
|USTEC
|16
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|4
|EURCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-4.1K
|BTCUSD
|12K
|XAUUSD
|5K
|GBPUSD
|-82
|DE40
|-2K
|US500
|-1K
|US30
|-2.4K
|USTEC
|955
|GBPCHF
|179
|CADCHF
|77
|EURCHF
|-206
|NZDCHF
|-260
|NZDUSD
|63
|EURJPY
|10
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|82
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|46
|GBPJPY
|74
|USDJPY
|-329
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-56K
|BTCUSD
|1.6M
|XAUUSD
|42K
|GBPUSD
|667
|DE40
|-78K
|US500
|-16K
|US30
|-233K
|USTEC
|51K
|GBPCHF
|240
|CADCHF
|56
|EURCHF
|-168
|NZDCHF
|-173
|NZDUSD
|46
|EURJPY
|21
|CHFJPY
|59
|AUDJPY
|93
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|55
|GBPJPY
|147
|USDJPY
|-417
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 966.56 USD
En kötü işlem: -1 865 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7 313.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 605.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.12 × 17
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.42 × 346
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
ICMarkets-MT5
|1.38 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.37 × 1142
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|2.49 × 102
|
BlackBullMarkets-Live
|2.75 × 72
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.29 × 24
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
