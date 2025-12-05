SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MIRA Quant Fund
Daniil Shchukin

MIRA Quant Fund

Daniil Shchukin
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 9%
Tickmill-Live
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
326
Kârla kapanan işlemler:
173 (53.06%)
Zararla kapanan işlemler:
153 (46.93%)
En iyi işlem:
1 966.56 USD
En kötü işlem:
-1 865.45 USD
Brüt kâr:
47 466.80 USD (2 985 075 pips)
Brüt zarar:
-39 463.90 USD (1 705 895 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (7 313.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 313.03 USD (13)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.29%
En son işlem:
1 saat önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.82
Alış işlemleri:
144 (44.17%)
Satış işlemleri:
182 (55.83%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
24.55 USD
Ortalama kâr:
274.37 USD
Ortalama zarar:
-257.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 605.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 687.62 USD (6)
Aylık büyüme:
4.62%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 362.55 USD
Maksimum:
9 815.33 USD (8.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.21% (9 815.33 USD)
Varlığa göre:
0.22% (693.99 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 68
BTCUSD 60
XAUUSD 55
GBPUSD 38
DE40 31
US500 17
US30 16
USTEC 16
GBPCHF 6
CADCHF 4
EURCHF 3
NZDCHF 3
NZDUSD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -4.1K
BTCUSD 12K
XAUUSD 5K
GBPUSD -82
DE40 -2K
US500 -1K
US30 -2.4K
USTEC 955
GBPCHF 179
CADCHF 77
EURCHF -206
NZDCHF -260
NZDUSD 63
EURJPY 10
CHFJPY 22
AUDJPY 82
NZDJPY 4
GBPCAD 5
CADJPY 46
GBPJPY 74
USDJPY -329
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -56K
BTCUSD 1.6M
XAUUSD 42K
GBPUSD 667
DE40 -78K
US500 -16K
US30 -233K
USTEC 51K
GBPCHF 240
CADCHF 56
EURCHF -168
NZDCHF -173
NZDUSD 46
EURJPY 21
CHFJPY 59
AUDJPY 93
NZDJPY 7
GBPCAD 31
CADJPY 55
GBPJPY 147
USDJPY -417
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 966.56 USD
En kötü işlem: -1 865 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +7 313.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 605.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

PUPrime-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.12 × 17
itexsys-Platform
0.33 × 3
VTMarkets-Live
0.42 × 346
OxSecurities-Live
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.50 × 4
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarkets-MT5
1.38 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.37 × 1142
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real5
2.49 × 102
BlackBullMarkets-Live
2.75 × 72
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsEU-MT5-4
3.29 × 24
52 daha fazla...
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
İnceleme yok
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
