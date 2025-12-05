- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
525
Transacciones Rentables:
269 (51.23%)
Transacciones Irrentables:
256 (48.76%)
Mejor transacción:
2 439.81 USD
Peor transacción:
-1 865.45 USD
Beneficio Bruto:
69 999.48 USD (3 860 043 pips)
Pérdidas Brutas:
-56 758.55 USD (3 752 376 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (6 768.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 313.03 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
96.21%
Carga máxima del depósito:
1.80%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
1.28
Transacciones Largas:
270 (51.43%)
Transacciones Cortas:
255 (48.57%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
25.22 USD
Beneficio medio:
260.22 USD
Pérdidas medias:
-221.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-3 221.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 221.45 USD (14)
Crecimiento al mes:
9.60%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 362.55 USD
Máxima:
10 311.24 USD (8.39%)
Reducción relativa:
De balance:
8.21% (9 815.33 USD)
De fondos:
0.94% (3 008.39 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|117
|ETHUSD
|93
|BTCUSD
|91
|GBPUSD
|41
|USDJPY
|37
|DE40
|36
|USTEC
|36
|US30
|25
|US500
|25
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|4
|EURCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|8.6K
|ETHUSD
|-4.8K
|BTCUSD
|11K
|GBPUSD
|-626
|USDJPY
|4.4K
|DE40
|-2.6K
|USTEC
|1.2K
|US30
|-2.7K
|US500
|-1.2K
|GBPCHF
|179
|CADCHF
|77
|EURCHF
|-206
|NZDCHF
|-260
|NZDUSD
|63
|EURJPY
|10
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|82
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|46
|GBPJPY
|74
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|74K
|ETHUSD
|-89K
|BTCUSD
|478K
|GBPUSD
|391
|USDJPY
|4.3K
|DE40
|-112K
|USTEC
|55K
|US30
|-287K
|US500
|-18K
|GBPCHF
|240
|CADCHF
|56
|EURCHF
|-168
|NZDCHF
|-173
|NZDUSD
|46
|EURJPY
|21
|CHFJPY
|59
|AUDJPY
|93
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|55
|GBPJPY
|147
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +2 439.81 USD
Peor transacción: -1 865 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +6 768.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 221.45 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.12 × 17
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.42 × 346
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
ICMarkets-MT5
|1.38 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.33 × 1170
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 18
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|2.49 × 102
|
BlackBullMarkets-Live
|2.74 × 72
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.29 × 24
otros 53...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
No hay comentarios
