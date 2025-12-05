SeñalesSecciones
Daniil Shchukin

MIRA Quant Fund

Daniil Shchukin
0 comentarios
Fiabilidad
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD al mes
incremento desde 2025 11%
Tickmill-Live
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
525
Transacciones Rentables:
269 (51.23%)
Transacciones Irrentables:
256 (48.76%)
Mejor transacción:
2 439.81 USD
Peor transacción:
-1 865.45 USD
Beneficio Bruto:
69 999.48 USD (3 860 043 pips)
Pérdidas Brutas:
-56 758.55 USD (3 752 376 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (6 768.52 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
7 313.03 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
96.21%
Carga máxima del depósito:
1.80%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
38
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
1.28
Transacciones Largas:
270 (51.43%)
Transacciones Cortas:
255 (48.57%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
25.22 USD
Beneficio medio:
260.22 USD
Pérdidas medias:
-221.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-3 221.45 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 221.45 USD (14)
Crecimiento al mes:
9.60%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 362.55 USD
Máxima:
10 311.24 USD (8.39%)
Reducción relativa:
De balance:
8.21% (9 815.33 USD)
De fondos:
0.94% (3 008.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 117
ETHUSD 93
BTCUSD 91
GBPUSD 41
USDJPY 37
DE40 36
USTEC 36
US30 25
US500 25
GBPCHF 6
CADCHF 4
EURCHF 3
NZDCHF 3
NZDUSD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 8.6K
ETHUSD -4.8K
BTCUSD 11K
GBPUSD -626
USDJPY 4.4K
DE40 -2.6K
USTEC 1.2K
US30 -2.7K
US500 -1.2K
GBPCHF 179
CADCHF 77
EURCHF -206
NZDCHF -260
NZDUSD 63
EURJPY 10
CHFJPY 22
AUDJPY 82
NZDJPY 4
GBPCAD 5
CADJPY 46
GBPJPY 74
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 74K
ETHUSD -89K
BTCUSD 478K
GBPUSD 391
USDJPY 4.3K
DE40 -112K
USTEC 55K
US30 -287K
US500 -18K
GBPCHF 240
CADCHF 56
EURCHF -168
NZDCHF -173
NZDUSD 46
EURJPY 21
CHFJPY 59
AUDJPY 93
NZDJPY 7
GBPCAD 31
CADJPY 55
GBPJPY 147
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 439.81 USD
Peor transacción: -1 865 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 13
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +6 768.52 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 221.45 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

PUPrime-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.12 × 17
itexsys-Platform
0.33 × 3
VTMarkets-Live
0.42 × 346
OxSecurities-Live
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.50 × 4
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarkets-MT5
1.38 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.33 × 1170
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 18
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real5
2.49 × 102
BlackBullMarkets-Live
2.74 × 72
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsEU-MT5-4
3.29 × 24
otros 53...
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
No hay comentarios
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 22:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
