- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
514
盈利交易:
265 (51.55%)
亏损交易:
249 (48.44%)
最好交易:
2 439.81 USD
最差交易:
-1 865.45 USD
毛利:
67 607.49 USD (3 856 533 pips)
毛利亏损:
-55 230.87 USD (3 519 016 pips)
最大连续赢利:
15 (6 768.52 USD)
最大连续盈利:
7 313.03 USD (13)
夏普比率:
0.07
交易活动:
96.21%
最大入金加载:
1.31%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.20
长期交易:
266 (51.75%)
短期交易:
248 (48.25%)
利润因子:
1.22
预期回报:
24.08 USD
平均利润:
255.12 USD
平均损失:
-221.81 USD
最大连续失误:
14 (-3 221.45 USD)
最大连续亏损:
-3 221.45 USD (14)
每月增长:
10.15%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 362.55 USD
最大值:
10 311.24 USD (8.39%)
相对跌幅:
结余:
8.21% (9 815.33 USD)
净值:
0.94% (3 008.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|ETHUSD
|91
|BTCUSD
|87
|GBPUSD
|41
|DE40
|36
|USTEC
|36
|USDJPY
|34
|US30
|25
|US500
|25
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|4
|EURCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|8.5K
|ETHUSD
|-4.2K
|BTCUSD
|12K
|GBPUSD
|-626
|DE40
|-2.6K
|USTEC
|1.2K
|USDJPY
|2.2K
|US30
|-2.7K
|US500
|-1.2K
|GBPCHF
|179
|CADCHF
|77
|EURCHF
|-206
|NZDCHF
|-260
|NZDUSD
|63
|EURJPY
|10
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|82
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|46
|GBPJPY
|74
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|74K
|ETHUSD
|-82K
|BTCUSD
|703K
|GBPUSD
|391
|DE40
|-112K
|USTEC
|55K
|USDJPY
|1.8K
|US30
|-287K
|US500
|-18K
|GBPCHF
|240
|CADCHF
|56
|EURCHF
|-168
|NZDCHF
|-173
|NZDUSD
|46
|EURJPY
|21
|CHFJPY
|59
|AUDJPY
|93
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|55
|GBPJPY
|147
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 439.81 USD
最差交易: -1 865 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +6 768.52 USD
最大连续亏损: -3 221.45 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.12 × 17
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.42 × 346
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
ICMarkets-MT5
|1.38 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.33 × 1167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 18
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|2.49 × 102
|
BlackBullMarkets-Live
|2.75 × 72
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.29 × 24
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月500 USD
11%
0
0
USD
USD
322K
USD
USD
10
98%
514
51%
96%
1.22
24.08
USD
USD
8%
1:300