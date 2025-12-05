信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MIRA Quant Fund
Daniil Shchukin

MIRA Quant Fund

Daniil Shchukin
0条评论
可靠性
10
0 / 0 USD
每月复制 500 USD per 
增长自 2025 11%
Tickmill-Live
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
514
盈利交易:
265 (51.55%)
亏损交易:
249 (48.44%)
最好交易:
2 439.81 USD
最差交易:
-1 865.45 USD
毛利:
67 607.49 USD (3 856 533 pips)
毛利亏损:
-55 230.87 USD (3 519 016 pips)
最大连续赢利:
15 (6 768.52 USD)
最大连续盈利:
7 313.03 USD (13)
夏普比率:
0.07
交易活动:
96.21%
最大入金加载:
1.31%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
35
平均持有时间:
5 小时
采收率:
1.20
长期交易:
266 (51.75%)
短期交易:
248 (48.25%)
利润因子:
1.22
预期回报:
24.08 USD
平均利润:
255.12 USD
平均损失:
-221.81 USD
最大连续失误:
14 (-3 221.45 USD)
最大连续亏损:
-3 221.45 USD (14)
每月增长:
10.15%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
3 362.55 USD
最大值:
10 311.24 USD (8.39%)
相对跌幅:
结余:
8.21% (9 815.33 USD)
净值:
0.94% (3 008.39 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 115
ETHUSD 91
BTCUSD 87
GBPUSD 41
DE40 36
USTEC 36
USDJPY 34
US30 25
US500 25
GBPCHF 6
CADCHF 4
EURCHF 3
NZDCHF 3
NZDUSD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 8.5K
ETHUSD -4.2K
BTCUSD 12K
GBPUSD -626
DE40 -2.6K
USTEC 1.2K
USDJPY 2.2K
US30 -2.7K
US500 -1.2K
GBPCHF 179
CADCHF 77
EURCHF -206
NZDCHF -260
NZDUSD 63
EURJPY 10
CHFJPY 22
AUDJPY 82
NZDJPY 4
GBPCAD 5
CADJPY 46
GBPJPY 74
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 74K
ETHUSD -82K
BTCUSD 703K
GBPUSD 391
DE40 -112K
USTEC 55K
USDJPY 1.8K
US30 -287K
US500 -18K
GBPCHF 240
CADCHF 56
EURCHF -168
NZDCHF -173
NZDUSD 46
EURJPY 21
CHFJPY 59
AUDJPY 93
NZDJPY 7
GBPCAD 31
CADJPY 55
GBPJPY 147
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 439.81 USD
最差交易: -1 865 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +6 768.52 USD
最大连续亏损: -3 221.45 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PUPrime-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.12 × 17
itexsys-Platform
0.33 × 3
VTMarkets-Live
0.42 × 346
OxSecurities-Live
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.50 × 4
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarkets-MT5
1.38 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.33 × 1167
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 18
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real5
2.49 × 102
BlackBullMarkets-Live
2.75 × 72
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsEU-MT5-4
3.29 × 24
53 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
没有评论
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 22:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MIRA Quant Fund
每月500 USD
11%
0
0
USD
322K
USD
10
98%
514
51%
96%
1.22
24.08
USD
8%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载