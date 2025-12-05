SinaisSeções
Daniil Shchukin

MIRA Quant Fund

Daniil Shchukin
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 500 USD por mês
crescimento desde 2025 11%
Tickmill-Live
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
525
Negociações com lucro:
269 (51.23%)
Negociações com perda:
256 (48.76%)
Melhor negociação:
2 439.81 USD
Pior negociação:
-1 865.45 USD
Lucro bruto:
69 999.48 USD (3 860 043 pips)
Perda bruta:
-56 758.55 USD (3 752 376 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (6 768.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
7 313.03 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
96.21%
Depósito máximo carregado:
1.80%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
38
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
1.28
Negociações longas:
270 (51.43%)
Negociações curtas:
255 (48.57%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
25.22 USD
Lucro médio:
260.22 USD
Perda média:
-221.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-3 221.45 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 221.45 USD (14)
Crescimento mensal:
9.60%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 362.55 USD
Máximo:
10 311.24 USD (8.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.21% (9 815.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.94% (3 008.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 117
ETHUSD 93
BTCUSD 91
GBPUSD 41
USDJPY 37
DE40 36
USTEC 36
US30 25
US500 25
GBPCHF 6
CADCHF 4
EURCHF 3
NZDCHF 3
NZDUSD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 8.6K
ETHUSD -4.8K
BTCUSD 11K
GBPUSD -626
USDJPY 4.4K
DE40 -2.6K
USTEC 1.2K
US30 -2.7K
US500 -1.2K
GBPCHF 179
CADCHF 77
EURCHF -206
NZDCHF -260
NZDUSD 63
EURJPY 10
CHFJPY 22
AUDJPY 82
NZDJPY 4
GBPCAD 5
CADJPY 46
GBPJPY 74
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 74K
ETHUSD -89K
BTCUSD 478K
GBPUSD 391
USDJPY 4.3K
DE40 -112K
USTEC 55K
US30 -287K
US500 -18K
GBPCHF 240
CADCHF 56
EURCHF -168
NZDCHF -173
NZDUSD 46
EURJPY 21
CHFJPY 59
AUDJPY 93
NZDJPY 7
GBPCAD 31
CADJPY 55
GBPJPY 147
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 439.81 USD
Pior negociação: -1 865 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 13
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +6 768.52 USD
Máxima perda consecutiva: -3 221.45 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

PUPrime-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.12 × 17
itexsys-Platform
0.33 × 3
VTMarkets-Live
0.42 × 346
OxSecurities-Live
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.50 × 4
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarkets-MT5
1.38 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.37 × 1170
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real5
2.49 × 102
BlackBullMarkets-Live
2.74 × 72
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsEU-MT5-4
3.29 × 24
53 mais ...
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
