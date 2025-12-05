시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / MIRA Quant Fund
Daniil Shchukin

MIRA Quant Fund

Daniil Shchukin
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 500 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 11%
Tickmill-Live
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
587
이익 거래:
289 (49.23%)
손실 거래:
298 (50.77%)
최고의 거래:
3 538.73 USD
최악의 거래:
-1 865.45 USD
총 수익:
77 088.08 USD (4 066 537 pips)
총 손실:
-65 059.39 USD (4 318 964 pips)
연속 최대 이익:
15 (6 768.52 USD)
연속 최대 이익:
7 313.03 USD (13)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
97.21%
최대 입금량:
1.80%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.17
롱(주식매수):
314 (53.49%)
숏(주식차입매도):
273 (46.51%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
20.49 USD
평균 이익:
266.74 USD
평균 손실:
-218.32 USD
연속 최대 손실:
14 (-3 221.45 USD)
연속 최대 손실:
-3 221.45 USD (14)
월별 성장률:
1.74%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 362.55 USD
최대한의:
10 311.24 USD (8.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.21% (9 815.33 USD)
자본금별:
0.94% (3 008.39 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 128
BTCUSD 101
ETHUSD 100
USDJPY 58
USTEC 47
GBPUSD 41
DE40 36
US500 26
US30 25
GBPCHF 6
CADCHF 4
EURCHF 3
NZDCHF 3
NZDUSD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
NAT.GAS 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 12K
BTCUSD 10K
ETHUSD -5.9K
USDJPY 2.5K
USTEC -145
GBPUSD -626
DE40 -2.6K
US500 -778
US30 -2.7K
GBPCHF 179
CADCHF 77
EURCHF -206
NZDCHF -260
NZDUSD 63
EURJPY 10
CHFJPY 22
AUDJPY 82
NZDJPY 4
GBPCAD 5
CADJPY 46
GBPJPY 74
NAT.GAS -250
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 90K
BTCUSD 187K
ETHUSD -108K
USDJPY 2.4K
USTEC -11K
GBPUSD 391
DE40 -112K
US500 -16K
US30 -287K
GBPCHF 240
CADCHF 56
EURCHF -168
NZDCHF -173
NZDUSD 46
EURJPY 21
CHFJPY 59
AUDJPY 93
NZDJPY 7
GBPCAD 31
CADJPY 55
GBPJPY 147
NAT.GAS -100
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +3 538.73 USD
최악의 거래: -1 865 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +6 768.52 USD
연속 최대 손실: -3 221.45 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.12 × 17
itexsys-Platform
0.33 × 3
VTMarkets-Live
0.42 × 346
OxSecurities-Live
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.50 × 4
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarkets-MT5
1.38 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.31 × 1187
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 18
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real5
2.49 × 102
BlackBullMarkets-Live
2.75 × 72
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsEU-MT5-4
3.29 × 24
52 더...
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
리뷰 없음
2025.12.30 18:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 22:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
