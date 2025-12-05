- 자본
- 축소
트레이드:
587
이익 거래:
289 (49.23%)
손실 거래:
298 (50.77%)
최고의 거래:
3 538.73 USD
최악의 거래:
-1 865.45 USD
총 수익:
77 088.08 USD (4 066 537 pips)
총 손실:
-65 059.39 USD (4 318 964 pips)
연속 최대 이익:
15 (6 768.52 USD)
연속 최대 이익:
7 313.03 USD (13)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
97.21%
최대 입금량:
1.80%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
28
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
1.17
롱(주식매수):
314 (53.49%)
숏(주식차입매도):
273 (46.51%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
20.49 USD
평균 이익:
266.74 USD
평균 손실:
-218.32 USD
연속 최대 손실:
14 (-3 221.45 USD)
연속 최대 손실:
-3 221.45 USD (14)
월별 성장률:
1.74%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 362.55 USD
최대한의:
10 311.24 USD (8.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.21% (9 815.33 USD)
자본금별:
0.94% (3 008.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|128
|BTCUSD
|101
|ETHUSD
|100
|USDJPY
|58
|USTEC
|47
|GBPUSD
|41
|DE40
|36
|US500
|26
|US30
|25
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|4
|EURCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|NAT.GAS
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|12K
|BTCUSD
|10K
|ETHUSD
|-5.9K
|USDJPY
|2.5K
|USTEC
|-145
|GBPUSD
|-626
|DE40
|-2.6K
|US500
|-778
|US30
|-2.7K
|GBPCHF
|179
|CADCHF
|77
|EURCHF
|-206
|NZDCHF
|-260
|NZDUSD
|63
|EURJPY
|10
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|82
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|46
|GBPJPY
|74
|NAT.GAS
|-250
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|90K
|BTCUSD
|187K
|ETHUSD
|-108K
|USDJPY
|2.4K
|USTEC
|-11K
|GBPUSD
|391
|DE40
|-112K
|US500
|-16K
|US30
|-287K
|GBPCHF
|240
|CADCHF
|56
|EURCHF
|-168
|NZDCHF
|-173
|NZDUSD
|46
|EURJPY
|21
|CHFJPY
|59
|AUDJPY
|93
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|55
|GBPJPY
|147
|NAT.GAS
|-100
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 538.73 USD
최악의 거래: -1 865 USD
연속 최대 이익: 13
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +6 768.52 USD
연속 최대 손실: -3 221.45 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.12 × 17
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.42 × 346
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
ICMarkets-MT5
|1.38 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.31 × 1187
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 18
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|2.49 × 102
|
BlackBullMarkets-Live
|2.75 × 72
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.29 × 24
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
