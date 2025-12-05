СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MIRA Quant Fund
Daniil Shchukin

MIRA Quant Fund

Daniil Shchukin
0 отзывов
Надежность
10 недель
0 / 0 USD
Копировать за 500 USD в месяц
прирост с 2025 11%
Tickmill-Live
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
511
Прибыльных трейдов:
264 (51.66%)
Убыточных трейдов:
247 (48.34%)
Лучший трейд:
2 439.81 USD
Худший трейд:
-1 865.45 USD
Общая прибыль:
67 446.49 USD (3 840 433 pips)
Общий убыток:
-54 797.27 USD (3 514 912 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (6 768.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
7 313.03 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
94.95%
Макс. загрузка депозита:
1.31%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
48
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
263 (51.47%)
Коротких трейдов:
248 (48.53%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
24.75 USD
Средняя прибыль:
255.48 USD
Средний убыток:
-221.85 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-3 221.45 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 221.45 USD (14)
Прирост в месяц:
8.88%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 362.55 USD
Максимальная:
10 311.24 USD (8.39%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.21% (9 815.33 USD)
По эквити:
0.94% (3 008.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 113
ETHUSD 91
BTCUSD 86
GBPUSD 41
DE40 36
USTEC 36
USDJPY 34
US30 25
US500 25
GBPCHF 6
CADCHF 4
EURCHF 3
NZDCHF 3
NZDUSD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 9K
ETHUSD -4.2K
BTCUSD 12K
GBPUSD -626
DE40 -2.6K
USTEC 1.2K
USDJPY 2.2K
US30 -2.7K
US500 -1.2K
GBPCHF 179
CADCHF 77
EURCHF -206
NZDCHF -260
NZDUSD 63
EURJPY 10
CHFJPY 22
AUDJPY 82
NZDJPY 4
GBPCAD 5
CADJPY 46
GBPJPY 74
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 78K
ETHUSD -82K
BTCUSD 687K
GBPUSD 391
DE40 -112K
USTEC 55K
USDJPY 1.8K
US30 -287K
US500 -18K
GBPCHF 240
CADCHF 56
EURCHF -168
NZDCHF -173
NZDUSD 46
EURJPY 21
CHFJPY 59
AUDJPY 93
NZDJPY 7
GBPCAD 31
CADJPY 55
GBPJPY 147
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 439.81 USD
Худший трейд: -1 865 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +6 768.52 USD
Макс. убыток в серии: -3 221.45 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PUPrime-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.12 × 17
itexsys-Platform
0.33 × 3
VTMarkets-Live
0.42 × 346
OxSecurities-Live
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.50 × 4
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarkets-MT5
1.38 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.33 × 1167
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 18
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real5
2.49 × 102
BlackBullMarkets-Live
2.75 × 72
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsEU-MT5-4
3.29 × 24
еще 53...
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
Нет отзывов
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 22:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
