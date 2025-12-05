- Croissance
Trades:
327
Bénéfice trades:
173 (52.90%)
Perte trades:
154 (47.09%)
Meilleure transaction:
1 966.56 USD
Pire transaction:
-1 865.45 USD
Bénéfice brut:
47 466.80 USD (2 985 075 pips)
Perte brute:
-39 523.82 USD (1 711 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (7 313.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 313.03 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.62%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.81
Longs trades:
145 (44.34%)
Courts trades:
182 (55.66%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
24.29 USD
Bénéfice moyen:
274.37 USD
Perte moyenne:
-256.65 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-2 605.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 687.62 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.60%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 362.55 USD
Maximal:
9 815.33 USD (8.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.21% (9 815.33 USD)
Par fonds propres:
0.22% (693.99 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|68
|BTCUSD
|60
|XAUUSD
|55
|GBPUSD
|38
|DE40
|31
|US500
|17
|USTEC
|17
|US30
|16
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|4
|EURCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|-4.1K
|BTCUSD
|12K
|XAUUSD
|5K
|GBPUSD
|-82
|DE40
|-2K
|US500
|-1K
|USTEC
|895
|US30
|-2.4K
|GBPCHF
|179
|CADCHF
|77
|EURCHF
|-206
|NZDCHF
|-260
|NZDUSD
|63
|EURJPY
|10
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|82
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|46
|GBPJPY
|74
|USDJPY
|-329
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|-56K
|BTCUSD
|1.6M
|XAUUSD
|42K
|GBPUSD
|667
|DE40
|-78K
|US500
|-16K
|USTEC
|45K
|US30
|-233K
|GBPCHF
|240
|CADCHF
|56
|EURCHF
|-168
|NZDCHF
|-173
|NZDUSD
|46
|EURJPY
|21
|CHFJPY
|59
|AUDJPY
|93
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|55
|GBPJPY
|147
|USDJPY
|-417
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +1 966.56 USD
Pire transaction: -1 865 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +7 313.03 USD
Perte consécutive maximale: -2 605.97 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.12 × 17
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.42 × 346
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
ICMarkets-MT5
|1.38 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 18
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.37 × 1142
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|2.49 × 102
|
BlackBullMarkets-Live
|2.75 × 72
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.29 × 24
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
500 USD par mois
9%
0
0
USD
USD
318K
USD
USD
7
99%
327
52%
100%
1.20
24.29
USD
USD
8%
1:300