Daniil Shchukin

MIRA Quant Fund

Daniil Shchukin
0 avis
Fiabilité
7 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 9%
Tickmill-Live
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
327
Bénéfice trades:
173 (52.90%)
Perte trades:
154 (47.09%)
Meilleure transaction:
1 966.56 USD
Pire transaction:
-1 865.45 USD
Bénéfice brut:
47 466.80 USD (2 985 075 pips)
Perte brute:
-39 523.82 USD (1 711 292 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (7 313.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 313.03 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.62%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
82
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.81
Longs trades:
145 (44.34%)
Courts trades:
182 (55.66%)
Facteur de profit:
1.20
Rendement attendu:
24.29 USD
Bénéfice moyen:
274.37 USD
Perte moyenne:
-256.65 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-2 605.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 687.62 USD (6)
Croissance mensuelle:
4.60%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 362.55 USD
Maximal:
9 815.33 USD (8.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.21% (9 815.33 USD)
Par fonds propres:
0.22% (693.99 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 68
BTCUSD 60
XAUUSD 55
GBPUSD 38
DE40 31
US500 17
USTEC 17
US30 16
GBPCHF 6
CADCHF 4
EURCHF 3
NZDCHF 3
NZDUSD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD -4.1K
BTCUSD 12K
XAUUSD 5K
GBPUSD -82
DE40 -2K
US500 -1K
USTEC 895
US30 -2.4K
GBPCHF 179
CADCHF 77
EURCHF -206
NZDCHF -260
NZDUSD 63
EURJPY 10
CHFJPY 22
AUDJPY 82
NZDJPY 4
GBPCAD 5
CADJPY 46
GBPJPY 74
USDJPY -329
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD -56K
BTCUSD 1.6M
XAUUSD 42K
GBPUSD 667
DE40 -78K
US500 -16K
USTEC 45K
US30 -233K
GBPCHF 240
CADCHF 56
EURCHF -168
NZDCHF -173
NZDUSD 46
EURJPY 21
CHFJPY 59
AUDJPY 93
NZDJPY 7
GBPCAD 31
CADJPY 55
GBPJPY 147
USDJPY -417
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

PUPrime-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.12 × 17
itexsys-Platform
0.33 × 3
VTMarkets-Live
0.42 × 346
OxSecurities-Live
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.50 × 4
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarkets-MT5
1.38 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.37 × 1142
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real5
2.49 × 102
BlackBullMarkets-Live
2.75 × 72
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsEU-MT5-4
3.29 × 24
52 plus...
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
Aucun avis
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
