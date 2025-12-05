SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MIRA Quant Fund
Daniil Shchukin

MIRA Quant Fund

Daniil Shchukin
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 9%
Tickmill-Live
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
326
Profit Trade:
173 (53.06%)
Loss Trade:
153 (46.93%)
Best Trade:
1 966.56 USD
Worst Trade:
-1 865.45 USD
Profitto lordo:
47 466.80 USD (2 985 075 pips)
Perdita lorda:
-39 463.90 USD (1 705 895 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (7 313.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 313.03 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.29%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
78
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.82
Long Trade:
144 (44.17%)
Short Trade:
182 (55.83%)
Fattore di profitto:
1.20
Profitto previsto:
24.55 USD
Profitto medio:
274.37 USD
Perdita media:
-257.93 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 605.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 687.62 USD (6)
Crescita mensile:
4.62%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 362.55 USD
Massimale:
9 815.33 USD (8.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.21% (9 815.33 USD)
Per equità:
0.22% (693.99 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 68
BTCUSD 60
XAUUSD 55
GBPUSD 38
DE40 31
US500 17
US30 16
USTEC 16
GBPCHF 6
CADCHF 4
EURCHF 3
NZDCHF 3
NZDUSD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -4.1K
BTCUSD 12K
XAUUSD 5K
GBPUSD -82
DE40 -2K
US500 -1K
US30 -2.4K
USTEC 955
GBPCHF 179
CADCHF 77
EURCHF -206
NZDCHF -260
NZDUSD 63
EURJPY 10
CHFJPY 22
AUDJPY 82
NZDJPY 4
GBPCAD 5
CADJPY 46
GBPJPY 74
USDJPY -329
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -56K
BTCUSD 1.6M
XAUUSD 42K
GBPUSD 667
DE40 -78K
US500 -16K
US30 -233K
USTEC 51K
GBPCHF 240
CADCHF 56
EURCHF -168
NZDCHF -173
NZDUSD 46
EURJPY 21
CHFJPY 59
AUDJPY 93
NZDJPY 7
GBPCAD 31
CADJPY 55
GBPJPY 147
USDJPY -417
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 966.56 USD
Worst Trade: -1 865 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +7 313.03 USD
Massima perdita consecutiva: -2 605.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PUPrime-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.12 × 17
itexsys-Platform
0.33 × 3
VTMarkets-Live
0.42 × 346
OxSecurities-Live
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.50 × 4
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarkets-MT5
1.38 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 18
ICMarketsSC-MT5-2
2.37 × 1142
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real5
2.49 × 102
BlackBullMarkets-Live
2.75 × 72
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsEU-MT5-4
3.29 × 24
52 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
Non ci sono recensioni
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MIRA Quant Fund
500USD al mese
9%
0
0
USD
318K
USD
7
99%
326
53%
100%
1.20
24.55
USD
8%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.