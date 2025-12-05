- Wachstum
Trades insgesamt:
540
Gewinntrades:
273 (50.55%)
Verlusttrades:
267 (49.44%)
Bester Trade:
2 439.81 USD
Schlechtester Trade:
-1 865.45 USD
Bruttoprofit:
71 132.91 USD (4 028 468 pips)
Bruttoverlust:
-59 755.13 USD (4 172 790 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (6 768.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 313.03 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
96.21%
Max deposit load:
1.80%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
1.10
Long-Positionen:
284 (52.59%)
Short-Positionen:
256 (47.41%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
21.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
260.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-223.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-3 221.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 221.45 USD (14)
Wachstum pro Monat :
5.13%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 362.55 USD
Maximaler:
10 311.24 USD (8.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.21% (9 815.33 USD)
Kapital:
0.94% (3 008.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|118
|ETHUSD
|99
|BTCUSD
|97
|GBPUSD
|41
|USDJPY
|39
|DE40
|36
|USTEC
|36
|US30
|25
|US500
|25
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|4
|EURCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|8.4K
|ETHUSD
|-5.6K
|BTCUSD
|10K
|GBPUSD
|-626
|USDJPY
|4K
|DE40
|-2.6K
|USTEC
|1.2K
|US30
|-2.7K
|US500
|-1.2K
|GBPCHF
|179
|CADCHF
|77
|EURCHF
|-206
|NZDCHF
|-260
|NZDUSD
|63
|EURJPY
|10
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|82
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|46
|GBPJPY
|74
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|74K
|ETHUSD
|-103K
|BTCUSD
|242K
|GBPUSD
|391
|USDJPY
|3.9K
|DE40
|-112K
|USTEC
|55K
|US30
|-287K
|US500
|-18K
|GBPCHF
|240
|CADCHF
|56
|EURCHF
|-168
|NZDCHF
|-173
|NZDUSD
|46
|EURJPY
|21
|CHFJPY
|59
|AUDJPY
|93
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|55
|GBPJPY
|147
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
Bester Trade: +2 439.81 USD
Schlechtester Trade: -1 865 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 768.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 221.45 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.12 × 17
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.42 × 346
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
ICMarkets-MT5
|1.38 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.33 × 1170
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 18
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|2.49 × 102
|
BlackBullMarkets-Live
|2.74 × 72
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.29 × 24
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
