Daniil Shchukin

MIRA Quant Fund

Daniil Shchukin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
10 Wochen
0 / 0 USD
Für 500 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
Tickmill-Live
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
540
Gewinntrades:
273 (50.55%)
Verlusttrades:
267 (49.44%)
Bester Trade:
2 439.81 USD
Schlechtester Trade:
-1 865.45 USD
Bruttoprofit:
71 132.91 USD (4 028 468 pips)
Bruttoverlust:
-59 755.13 USD (4 172 790 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (6 768.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 313.03 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
96.21%
Max deposit load:
1.80%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
1.10
Long-Positionen:
284 (52.59%)
Short-Positionen:
256 (47.41%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
21.07 USD
Durchschnittlicher Profit:
260.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-223.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-3 221.45 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 221.45 USD (14)
Wachstum pro Monat :
5.13%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 362.55 USD
Maximaler:
10 311.24 USD (8.39%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.21% (9 815.33 USD)
Kapital:
0.94% (3 008.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 118
ETHUSD 99
BTCUSD 97
GBPUSD 41
USDJPY 39
DE40 36
USTEC 36
US30 25
US500 25
GBPCHF 6
CADCHF 4
EURCHF 3
NZDCHF 3
NZDUSD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 8.4K
ETHUSD -5.6K
BTCUSD 10K
GBPUSD -626
USDJPY 4K
DE40 -2.6K
USTEC 1.2K
US30 -2.7K
US500 -1.2K
GBPCHF 179
CADCHF 77
EURCHF -206
NZDCHF -260
NZDUSD 63
EURJPY 10
CHFJPY 22
AUDJPY 82
NZDJPY 4
GBPCAD 5
CADJPY 46
GBPJPY 74
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 74K
ETHUSD -103K
BTCUSD 242K
GBPUSD 391
USDJPY 3.9K
DE40 -112K
USTEC 55K
US30 -287K
US500 -18K
GBPCHF 240
CADCHF 56
EURCHF -168
NZDCHF -173
NZDUSD 46
EURJPY 21
CHFJPY 59
AUDJPY 93
NZDJPY 7
GBPCAD 31
CADJPY 55
GBPJPY 147
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 439.81 USD
Schlechtester Trade: -1 865 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 13
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6 768.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 221.45 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

PUPrime-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.12 × 17
itexsys-Platform
0.33 × 3
VTMarkets-Live
0.42 × 346
OxSecurities-Live
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.50 × 4
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarkets-MT5
1.38 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.33 × 1170
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 18
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real5
2.49 × 102
BlackBullMarkets-Live
2.74 × 72
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsEU-MT5-4
3.29 × 24
noch 53 ...
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
Keine Bewertungen
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 22:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MIRA Quant Fund
500 USD pro Monat
11%
0
0
USD
321K
USD
10
98%
540
50%
96%
1.19
21.07
USD
8%
1:300
