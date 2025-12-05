SignalsSections
Signals / MetaTrader 5 / MIRA Quant Fund
Daniil Shchukin

MIRA Quant Fund

Daniil Shchukin
0 reviews
Reliability
10 weeks
0 / 0 USD
Copy for 500 USD per month
growth since 2025 11%
Tickmill-Live
1:300
To see trades in realtime, please log in or register
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
509
Profit Trades:
264 (51.86%)
Loss Trades:
245 (48.13%)
Best trade:
2 439.81 USD
Worst trade:
-1 865.45 USD
Gross Profit:
67 446.49 USD (3 840 433 pips)
Gross Loss:
-54 378.49 USD (3 509 957 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (6 768.52 USD)
Maximal consecutive profit:
7 313.03 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
94.95%
Max deposit load:
1.31%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
49
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
1.27
Long Trades:
262 (51.47%)
Short Trades:
247 (48.53%)
Profit Factor:
1.24
Expected Payoff:
25.67 USD
Average Profit:
255.48 USD
Average Loss:
-221.95 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-3 221.45 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 221.45 USD (14)
Monthly growth:
7.88%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
3 362.55 USD
Maximal:
10 311.24 USD (8.39%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.21% (9 815.33 USD)
By Equity:
0.94% (3 008.39 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
XAUUSD 112
ETHUSD 91
BTCUSD 85
GBPUSD 41
DE40 36
USTEC 36
USDJPY 34
US30 25
US500 25
GBPCHF 6
CADCHF 4
EURCHF 3
NZDCHF 3
NZDUSD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 9.4K
ETHUSD -4.2K
BTCUSD 12K
GBPUSD -626
DE40 -2.6K
USTEC 1.2K
USDJPY 2.2K
US30 -2.7K
US500 -1.2K
GBPCHF 179
CADCHF 77
EURCHF -206
NZDCHF -260
NZDUSD 63
EURJPY 10
CHFJPY 22
AUDJPY 82
NZDJPY 4
GBPCAD 5
CADJPY 46
GBPJPY 74
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 80K
ETHUSD -82K
BTCUSD 690K
GBPUSD 391
DE40 -112K
USTEC 55K
USDJPY 1.8K
US30 -287K
US500 -18K
GBPCHF 240
CADCHF 56
EURCHF -168
NZDCHF -173
NZDUSD 46
EURJPY 21
CHFJPY 59
AUDJPY 93
NZDJPY 7
GBPCAD 31
CADJPY 55
GBPJPY 147
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +2 439.81 USD
Worst trade: -1 865 USD
Maximum consecutive wins: 13
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +6 768.52 USD
Maximal consecutive loss: -3 221.45 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

PUPrime-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.12 × 17
itexsys-Platform
0.33 × 3
VTMarkets-Live
0.42 × 346
OxSecurities-Live
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.50 × 4
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarkets-MT5
1.38 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.33 × 1167
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 18
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real5
2.49 × 102
BlackBullMarkets-Live
2.75 × 72
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsEU-MT5-4
3.29 × 24
53 more...
To see trades in realtime, please log in or register
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
No reviews
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 22:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
To see trades in realtime, please log in or register
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
MIRA Quant Fund
500 USD per month
11%
0
0
USD
323K
USD
10
98%
509
51%
95%
1.24
25.67
USD
8%
1:300
Copy

How trade copying is performed in MetaTrader? Watch video tutorial

Subscription to a signal allows you to copy provider's trades within 1 month. In order for subscription to work, you should use MetaTrader 5 trading terminal.

If you have not installed the platform yet, you can download it here.