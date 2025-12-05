- Growth
Trades:
509
Profit Trades:
264 (51.86%)
Loss Trades:
245 (48.13%)
Best trade:
2 439.81 USD
Worst trade:
-1 865.45 USD
Gross Profit:
67 446.49 USD (3 840 433 pips)
Gross Loss:
-54 378.49 USD (3 509 957 pips)
Maximum consecutive wins:
15 (6 768.52 USD)
Maximal consecutive profit:
7 313.03 USD (13)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading activity:
94.95%
Max deposit load:
1.31%
Latest trade:
7 hours ago
Trades per week:
49
Avg holding time:
5 hours
Recovery Factor:
1.27
Long Trades:
262 (51.47%)
Short Trades:
247 (48.53%)
Profit Factor:
1.24
Expected Payoff:
25.67 USD
Average Profit:
255.48 USD
Average Loss:
-221.95 USD
Maximum consecutive losses:
14 (-3 221.45 USD)
Maximal consecutive loss:
-3 221.45 USD (14)
Monthly growth:
7.88%
Algo trading:
98%
Drawdown by balance:
Absolute:
3 362.55 USD
Maximal:
10 311.24 USD (8.39%)
Relative drawdown:
By Balance:
8.21% (9 815.33 USD)
By Equity:
0.94% (3 008.39 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|112
|ETHUSD
|91
|BTCUSD
|85
|GBPUSD
|41
|DE40
|36
|USTEC
|36
|USDJPY
|34
|US30
|25
|US500
|25
|GBPCHF
|6
|CADCHF
|4
|EURCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDUSD
|1
|EURJPY
|1
|CHFJPY
|1
|AUDJPY
|1
|NZDJPY
|1
|GBPCAD
|1
|CADJPY
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|9.4K
|ETHUSD
|-4.2K
|BTCUSD
|12K
|GBPUSD
|-626
|DE40
|-2.6K
|USTEC
|1.2K
|USDJPY
|2.2K
|US30
|-2.7K
|US500
|-1.2K
|GBPCHF
|179
|CADCHF
|77
|EURCHF
|-206
|NZDCHF
|-260
|NZDUSD
|63
|EURJPY
|10
|CHFJPY
|22
|AUDJPY
|82
|NZDJPY
|4
|GBPCAD
|5
|CADJPY
|46
|GBPJPY
|74
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|80K
|ETHUSD
|-82K
|BTCUSD
|690K
|GBPUSD
|391
|DE40
|-112K
|USTEC
|55K
|USDJPY
|1.8K
|US30
|-287K
|US500
|-18K
|GBPCHF
|240
|CADCHF
|56
|EURCHF
|-168
|NZDCHF
|-173
|NZDUSD
|46
|EURJPY
|21
|CHFJPY
|59
|AUDJPY
|93
|NZDJPY
|7
|GBPCAD
|31
|CADJPY
|55
|GBPJPY
|147
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Tickmill-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 532
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.12 × 17
|
itexsys-Platform
|0.33 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.42 × 346
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real7
|0.50 × 4
|
Exness-MT5Real8
|1.02 × 165
|
ICMarkets-MT5
|1.38 × 8
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 20
|
DooTechnology-Live
|1.79 × 48
|
RHCInvestments-Metadoro
|1.80 × 10
|
DerivSVG-Server
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.33 × 1167
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.33 × 18
|
Aglobe-Live
|2.40 × 5
|
Exness-MT5Real5
|2.49 × 102
|
BlackBullMarkets-Live
|2.75 × 72
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 9
|
ICTrading-MT5-4
|3.13 × 23
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.29 × 24
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
