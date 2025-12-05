シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MIRA Quant Fund
Daniil Shchukin

MIRA Quant Fund

Daniil Shchukin
レビュー0件
信頼性
10週間
0 / 0 USD
月額  500  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 11%
Tickmill-Live
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
525
利益トレード:
269 (51.23%)
損失トレード:
256 (48.76%)
ベストトレード:
2 439.81 USD
最悪のトレード:
-1 865.45 USD
総利益:
69 999.48 USD (3 860 043 pips)
総損失:
-56 758.55 USD (3 752 376 pips)
最大連続の勝ち:
15 (6 768.52 USD)
最大連続利益:
7 313.03 USD (13)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
96.21%
最大入金額:
1.80%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
38
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
1.28
長いトレード:
270 (51.43%)
短いトレード:
255 (48.57%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
25.22 USD
平均利益:
260.22 USD
平均損失:
-221.71 USD
最大連続の負け:
14 (-3 221.45 USD)
最大連続損失:
-3 221.45 USD (14)
月間成長:
9.60%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 362.55 USD
最大の:
10 311.24 USD (8.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.21% (9 815.33 USD)
エクイティによる:
0.94% (3 008.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 117
ETHUSD 93
BTCUSD 91
GBPUSD 41
USDJPY 37
DE40 36
USTEC 36
US30 25
US500 25
GBPCHF 6
CADCHF 4
EURCHF 3
NZDCHF 3
NZDUSD 1
EURJPY 1
CHFJPY 1
AUDJPY 1
NZDJPY 1
GBPCAD 1
CADJPY 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 8.6K
ETHUSD -4.8K
BTCUSD 11K
GBPUSD -626
USDJPY 4.4K
DE40 -2.6K
USTEC 1.2K
US30 -2.7K
US500 -1.2K
GBPCHF 179
CADCHF 77
EURCHF -206
NZDCHF -260
NZDUSD 63
EURJPY 10
CHFJPY 22
AUDJPY 82
NZDJPY 4
GBPCAD 5
CADJPY 46
GBPJPY 74
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 74K
ETHUSD -89K
BTCUSD 478K
GBPUSD 391
USDJPY 4.3K
DE40 -112K
USTEC 55K
US30 -287K
US500 -18K
GBPCHF 240
CADCHF 56
EURCHF -168
NZDCHF -173
NZDUSD 46
EURJPY 21
CHFJPY 59
AUDJPY 93
NZDJPY 7
GBPCAD 31
CADJPY 55
GBPJPY 147
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 439.81 USD
最悪のトレード: -1 865 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +6 768.52 USD
最大連続損失: -3 221.45 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

PUPrime-Live
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 532
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
AlpariEvrasia-Real01
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.12 × 17
itexsys-Platform
0.33 × 3
VTMarkets-Live
0.42 × 346
OxSecurities-Live
0.50 × 4
Exness-MT5Real7
0.50 × 4
Exness-MT5Real8
1.02 × 165
ICMarkets-MT5
1.38 × 8
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 20
DooTechnology-Live
1.79 × 48
RHCInvestments-Metadoro
1.80 × 10
DerivSVG-Server
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.33 × 1170
Pepperstone-MT5-Live01
2.33 × 18
Aglobe-Live
2.40 × 5
Exness-MT5Real5
2.49 × 102
BlackBullMarkets-Live
2.74 × 72
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 9
ICTrading-MT5-4
3.13 × 23
ICMarketsEU-MT5-4
3.29 × 24
53 より多く...
Алгоритмический фонд. Не используются никакие агрессивные методы торговли: сетка, мартингейл или хеджирование (пересиживание убытков). Каждая сделка защищена stop-loss'ом и take-profit'ом. Торгуется золото; криптовалюты: Bitcoin, Ethereum; индексы: S&P 500, NASDAQ, Dow Jones, DAX; валютные пары. Никаких сложных стратегий, по типу нейронных сетей или индикаторного подхода, только price action.
Я не верю в вечно-зарабатывающие Граали, поэтому возможны периоды стагнации (просадки), которые могут длится несколько недель, поэтому если вы не готовы к такому, просьба не подписываться на сигнал. Мой фонд имеет большую сумму под управлением и нацелен на long term capital management.
レビューなし
2025.12.22 00:26
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 16:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 18:08
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 17:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 22:16
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 17:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.05 11:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
