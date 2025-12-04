- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
11
Kârla kapanan işlemler:
4 (36.36%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (63.64%)
En iyi işlem:
5.43 USD
En kötü işlem:
-7.51 USD
Brüt kâr:
10.24 USD (1 689 pips)
Brüt zarar:
-16.21 USD (2 403 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (4.81 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5.43 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.16
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
52.80%
En son işlem:
56 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
-0.54
Alış işlemleri:
6 (54.55%)
Satış işlemleri:
5 (45.45%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-0.54 USD
Ortalama kâr:
2.56 USD
Ortalama zarar:
-2.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-11.05 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.05 USD (3)
Aylık büyüme:
-5.97%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.97 USD
Maksimum:
11.05 USD (10.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.52% (11.05 USD)
Varlığa göre:
7.70% (8.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|3
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|-2
|USDCAD
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPJPY
|609
|USDJPY
|-277
|USDCAD
|-1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5.43 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +4.81 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.05 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 82
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.67 × 24
|
RoboForex-Prime
|0.73 × 264
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.04 × 225
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
RoboForex-ECN-3
|1.32 × 38
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.33 × 3
|
AMarkets-Real
|1.54 × 41
|
Alpari-Pro.ECN
|1.70 × 40
|
ICMarkets-Live16
|1.75 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.80 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 2
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.08 × 40
|
ICMarketsSC-Live05
|2.28 × 115
