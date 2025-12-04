- Прирост
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
43 (38.73%)
Убыточных трейдов:
68 (61.26%)
Лучший трейд:
9.12 USD
Худший трейд:
-7.70 USD
Общая прибыль:
78.25 USD (11 124 pips)
Общий убыток:
-137.08 USD (19 046 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (11.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.26 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
98.17%
Макс. загрузка депозита:
99.95%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
57 (51.35%)
Коротких трейдов:
54 (48.65%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-0.53 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-2.02 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-21.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.22 USD (9)
Прирост в месяц:
-58.83%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.83 USD
Максимальная:
63.91 USD (60.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.82% (63.91 USD)
По эквити:
19.04% (11.12 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|34
|USDJPY
|26
|USDCAD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|-1
|GBPJPY
|-37
|USDJPY
|5
|USDCAD
|-26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|29
|GBPJPY
|-5.5K
|USDJPY
|928
|USDCAD
|-3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Лучший трейд: +9.12 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +11.69 USD
Макс. убыток в серии: -21.22 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.49 × 130
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.58 × 565
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 408
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
RoboForex-ECN
|1.04 × 225
|
RoboForex-Prime
|1.12 × 1718
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
AMarkets-Real
|1.33 × 52
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
еще 37...
