СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / F22c
Rostyslav Naryzhniak

F22c

Rostyslav Naryzhniak
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -59%
RoboForex-Prime
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
111
Прибыльных трейдов:
43 (38.73%)
Убыточных трейдов:
68 (61.26%)
Лучший трейд:
9.12 USD
Худший трейд:
-7.70 USD
Общая прибыль:
78.25 USD (11 124 pips)
Общий убыток:
-137.08 USD (19 046 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (11.69 USD)
Макс. прибыль в серии:
16.26 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.16
Торговая активность:
98.17%
Макс. загрузка депозита:
99.95%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.92
Длинных трейдов:
57 (51.35%)
Коротких трейдов:
54 (48.65%)
Профит фактор:
0.57
Мат. ожидание:
-0.53 USD
Средняя прибыль:
1.82 USD
Средний убыток:
-2.02 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-21.22 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.22 USD (9)
Прирост в месяц:
-58.83%
Алготрейдинг:
90%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
58.83 USD
Максимальная:
63.91 USD (60.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
60.82% (63.91 USD)
По эквити:
19.04% (11.12 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 35
GBPJPY 34
USDJPY 26
USDCAD 16
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD -1
GBPJPY -37
USDJPY 5
USDCAD -26
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 29
GBPJPY -5.5K
USDJPY 928
USDCAD -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +9.12 USD
Худший трейд: -8 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +11.69 USD
Макс. убыток в серии: -21.22 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-2
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.49 × 130
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.58 × 565
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live7
0.99 × 408
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
RoboForex-ECN
1.04 × 225
RoboForex-Prime
1.12 × 1718
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.27 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
AMarkets-Real
1.33 × 52
TitanFX-01
1.42 × 19
еще 37...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Auto 24/5 XAU, EUR, CAD, GBP, JPY
Нет отзывов
2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 08:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.04 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
F22c
30 USD в месяц
-59%
0
0
USD
41
USD
4
90%
111
38%
98%
0.57
-0.53
USD
61%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.