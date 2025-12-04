- 자본
- 축소
트레이드:
124
이익 거래:
49 (39.51%)
손실 거래:
75 (60.48%)
최고의 거래:
9.12 USD
최악의 거래:
-7.70 USD
총 수익:
88.04 USD (12 592 pips)
총 손실:
-153.75 USD (20 991 pips)
연속 최대 이익:
5 (11.69 USD)
연속 최대 이익:
16.26 USD (3)
샤프 비율:
-0.14
거래 활동:
98.17%
최대 입금량:
99.95%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-0.85
롱(주식매수):
63 (50.81%)
숏(주식차입매도):
61 (49.19%)
수익 요인:
0.57
기대수익:
-0.53 USD
평균 이익:
1.80 USD
평균 손실:
-2.05 USD
연속 최대 손실:
9 (-21.22 USD)
연속 최대 손실:
-21.22 USD (9)
월별 성장률:
-63.57%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
72.46 USD
최대한의:
77.54 USD (73.79%)
상대적 삭감:
잔고별:
73.79% (77.54 USD)
자본금별:
29.73% (10.41 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|39
|GBPUSD
|36
|USDJPY
|26
|USDCAD
|23
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPJPY
|-39
|GBPUSD
|-1
|USDJPY
|5
|USDCAD
|-30
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPJPY
|-5.4K
|GBPUSD
|30
|USDJPY
|928
|USDCAD
|-3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +9.12 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +11.69 USD
연속 최대 손실: -21.22 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.49 × 130
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.58 × 565
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 408
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
RoboForex-ECN
|1.04 × 225
|
RoboForex-Prime
|1.12 × 1718
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
AMarkets-Real
|1.33 × 52
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
