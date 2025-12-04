- Incremento
Total de Trades:
111
Transacciones Rentables:
43 (38.73%)
Transacciones Irrentables:
68 (61.26%)
Mejor transacción:
9.12 USD
Peor transacción:
-7.70 USD
Beneficio Bruto:
78.25 USD (11 124 pips)
Pérdidas Brutas:
-137.08 USD (19 046 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (11.69 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
16.26 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.16
Actividad comercial:
98.17%
Carga máxima del depósito:
99.95%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.92
Transacciones Largas:
57 (51.35%)
Transacciones Cortas:
54 (48.65%)
Factor de Beneficio:
0.57
Beneficio Esperado:
-0.53 USD
Beneficio medio:
1.82 USD
Pérdidas medias:
-2.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-21.22 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.22 USD (9)
Crecimiento al mes:
-58.83%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
58.83 USD
Máxima:
63.91 USD (60.82%)
Reducción relativa:
De balance:
60.82% (63.91 USD)
De fondos:
19.04% (11.12 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|34
|USDJPY
|26
|USDCAD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|-1
|GBPJPY
|-37
|USDJPY
|5
|USDCAD
|-26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|29
|GBPJPY
|-5.5K
|USDJPY
|928
|USDCAD
|-3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +9.12 USD
Peor transacción: -8 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +11.69 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.22 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.49 × 130
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.58 × 565
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 408
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
RoboForex-ECN
|1.04 × 225
|
RoboForex-Prime
|1.12 × 1718
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
AMarkets-Real
|1.33 × 52
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
otros 37...
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-59%
0
0
USD
USD
41
USD
USD
4
90%
111
38%
98%
0.57
-0.53
USD
USD
61%
1:100