- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
111
Negociações com lucro:
43 (38.73%)
Negociações com perda:
68 (61.26%)
Melhor negociação:
9.12 USD
Pior negociação:
-7.70 USD
Lucro bruto:
78.25 USD (11 124 pips)
Perda bruta:
-137.08 USD (19 046 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (11.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.26 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.16
Atividade de negociação:
98.17%
Depósito máximo carregado:
99.95%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.92
Negociações longas:
57 (51.35%)
Negociações curtas:
54 (48.65%)
Fator de lucro:
0.57
Valor esperado:
-0.53 USD
Lucro médio:
1.82 USD
Perda média:
-2.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-21.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.22 USD (9)
Crescimento mensal:
-58.83%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
58.83 USD
Máximo:
63.91 USD (60.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.82% (63.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.04% (11.12 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|34
|USDJPY
|26
|USDCAD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|-1
|GBPJPY
|-37
|USDJPY
|5
|USDCAD
|-26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|29
|GBPJPY
|-5.5K
|USDJPY
|928
|USDCAD
|-3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +9.12 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +11.69 USD
Máxima perda consecutiva: -21.22 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.49 × 130
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.58 × 565
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 408
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
RoboForex-ECN
|1.04 × 225
|
RoboForex-Prime
|1.12 × 1718
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
AMarkets-Real
|1.33 × 52
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
37 mais ...
Auto 24/5 XAU, EUR, CAD, GBP, JPY
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-59%
0
0
USD
USD
41
USD
USD
4
90%
111
38%
98%
0.57
-0.53
USD
USD
61%
1:100