Rostyslav Naryzhniak

F22c

Rostyslav Naryzhniak
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -59%
RoboForex-Prime
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
111
Negociações com lucro:
43 (38.73%)
Negociações com perda:
68 (61.26%)
Melhor negociação:
9.12 USD
Pior negociação:
-7.70 USD
Lucro bruto:
78.25 USD (11 124 pips)
Perda bruta:
-137.08 USD (19 046 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (11.69 USD)
Máximo lucro consecutivo:
16.26 USD (3)
Índice de Sharpe:
-0.16
Atividade de negociação:
98.17%
Depósito máximo carregado:
99.95%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.92
Negociações longas:
57 (51.35%)
Negociações curtas:
54 (48.65%)
Fator de lucro:
0.57
Valor esperado:
-0.53 USD
Lucro médio:
1.82 USD
Perda média:
-2.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-21.22 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.22 USD (9)
Crescimento mensal:
-58.83%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
58.83 USD
Máximo:
63.91 USD (60.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
60.82% (63.91 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.04% (11.12 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 35
GBPJPY 34
USDJPY 26
USDCAD 16
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD -1
GBPJPY -37
USDJPY 5
USDCAD -26
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 29
GBPJPY -5.5K
USDJPY 928
USDCAD -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +9.12 USD
Pior negociação: -8 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +11.69 USD
Máxima perda consecutiva: -21.22 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-2
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.49 × 130
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.58 × 565
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live7
0.99 × 408
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
RoboForex-ECN
1.04 × 225
RoboForex-Prime
1.12 × 1718
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.27 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
AMarkets-Real
1.33 × 52
TitanFX-01
1.42 × 19
37 mais ...
Auto 24/5 XAU, EUR, CAD, GBP, JPY
Sem comentários
2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 08:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.04 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
