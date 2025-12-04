- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
111
盈利交易:
43 (38.73%)
亏损交易:
68 (61.26%)
最好交易:
9.12 USD
最差交易:
-7.70 USD
毛利:
78.25 USD (11 124 pips)
毛利亏损:
-137.08 USD (19 046 pips)
最大连续赢利:
5 (11.69 USD)
最大连续盈利:
16.26 USD (3)
夏普比率:
-0.16
交易活动:
98.17%
最大入金加载:
99.95%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
33
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.92
长期交易:
57 (51.35%)
短期交易:
54 (48.65%)
利润因子:
0.57
预期回报:
-0.53 USD
平均利润:
1.82 USD
平均损失:
-2.02 USD
最大连续失误:
9 (-21.22 USD)
最大连续亏损:
-21.22 USD (9)
每月增长:
-58.83%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
58.83 USD
最大值:
63.91 USD (60.82%)
相对跌幅:
结余:
60.82% (63.91 USD)
净值:
19.04% (11.12 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|34
|USDJPY
|26
|USDCAD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|-1
|GBPJPY
|-37
|USDJPY
|5
|USDCAD
|-26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|29
|GBPJPY
|-5.5K
|USDJPY
|928
|USDCAD
|-3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +9.12 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +11.69 USD
最大连续亏损: -21.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.49 × 130
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.58 × 565
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 408
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
RoboForex-ECN
|1.04 × 225
|
RoboForex-Prime
|1.12 × 1718
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
AMarkets-Real
|1.33 × 52
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
Auto 24/5 XAU, EUR, CAD, GBP, JPY
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-59%
0
0
USD
USD
41
USD
USD
4
90%
111
38%
98%
0.57
-0.53
USD
USD
61%
1:100