- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
11
Profit Trade:
4 (36.36%)
Loss Trade:
7 (63.64%)
Best Trade:
5.43 USD
Worst Trade:
-7.51 USD
Profitto lordo:
10.24 USD (1 689 pips)
Perdita lorda:
-16.21 USD (2 403 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (4.81 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5.43 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.16
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
48.45%
Ultimo trade:
8 minuti fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
-0.54
Long Trade:
6 (54.55%)
Short Trade:
5 (45.45%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-0.54 USD
Profitto medio:
2.56 USD
Perdita media:
-2.32 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-11.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.05 USD (3)
Crescita mensile:
-5.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.97 USD
Massimale:
11.05 USD (10.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.52% (11.05 USD)
Per equità:
7.70% (8.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPJPY
|7
|USDJPY
|3
|USDCAD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|-2
|USDCAD
|-8
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPJPY
|609
|USDJPY
|-277
|USDCAD
|-1K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5.43 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +4.81 USD
Massima perdita consecutiva: -11.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Prime" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.50 × 82
|
Tickmill-Live04
|0.60 × 344
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.67 × 24
|
RoboForex-Prime
|0.73 × 264
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.04 × 225
|
ICMarkets-Live22
|1.27 × 15
|
RoboForex-ECN-3
|1.32 × 38
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.33 × 3
|
AMarkets-Real
|1.54 × 41
|
Alpari-Pro.ECN
|1.70 × 40
|
ICMarkets-Live16
|1.75 × 4
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.80 × 10
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 2
|
LiteFinance-Demo
|2.00 × 1
|
FXChoice-Pro Live
|2.08 × 40
|
ICMarketsSC-Live05
|2.28 × 115
19 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Auto 24/5 XAU, EUR, CAD, GBP, JPY
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-6%
0
0
USD
USD
94
USD
USD
1
100%
11
36%
100%
0.63
-0.54
USD
USD
11%
1:100