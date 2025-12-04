SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / F22c
Rostyslav Naryzhniak

F22c

Rostyslav Naryzhniak
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -59%
RoboForex-Prime
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
111
Gewinntrades:
43 (38.73%)
Verlusttrades:
68 (61.26%)
Bester Trade:
9.12 USD
Schlechtester Trade:
-7.70 USD
Bruttoprofit:
78.25 USD (11 124 pips)
Bruttoverlust:
-137.08 USD (19 046 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (11.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.26 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.16
Trading-Aktivität:
98.17%
Max deposit load:
99.95%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.92
Long-Positionen:
57 (51.35%)
Short-Positionen:
54 (48.65%)
Profit-Faktor:
0.57
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-21.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.22 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-58.83%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
58.83 USD
Maximaler:
63.91 USD (60.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.82% (63.91 USD)
Kapital:
19.04% (11.12 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 35
GBPJPY 34
USDJPY 26
USDCAD 16
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD -1
GBPJPY -37
USDJPY 5
USDCAD -26
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 29
GBPJPY -5.5K
USDJPY 928
USDCAD -3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +9.12 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.22 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live14
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
RoboMarketsLLC-ECN-2
0.00 × 2
RoboForex-ProCent-8
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.14 × 7
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.20 × 49
RoboForex-ECN-2
0.33 × 3
RoboForex-ECN-3
0.49 × 130
Tickmill-Live08
0.53 × 36
Tickmill-Live04
0.58 × 565
ICMarketsSC-Live25
0.59 × 94
Tickmill-Live
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live04
0.75 × 4
TMGM.TradeMax-Live7
0.99 × 408
ICMarketsSC-Live17
1.00 × 1
Exness-Real28
1.00 × 13
ICMarketsSC-Live33
1.03 × 300
RoboForex-ECN
1.04 × 225
RoboForex-Prime
1.12 × 1718
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1.27 × 15
ICMarketsSC-Live03
1.32 × 112
AMarkets-Real
1.33 × 52
TitanFX-01
1.42 × 19
noch 37 ...
Auto 24/5 XAU, EUR, CAD, GBP, JPY
Keine Bewertungen
2025.12.21 22:23
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 08:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 12:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 11:43
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.04 11:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 11:43
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
