Trades insgesamt:
111
Gewinntrades:
43 (38.73%)
Verlusttrades:
68 (61.26%)
Bester Trade:
9.12 USD
Schlechtester Trade:
-7.70 USD
Bruttoprofit:
78.25 USD (11 124 pips)
Bruttoverlust:
-137.08 USD (19 046 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (11.69 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
16.26 USD (3)
Sharpe Ratio:
-0.16
Trading-Aktivität:
98.17%
Max deposit load:
99.95%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.92
Long-Positionen:
57 (51.35%)
Short-Positionen:
54 (48.65%)
Profit-Faktor:
0.57
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-21.22 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.22 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-58.83%
Algo-Trading:
90%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
58.83 USD
Maximaler:
63.91 USD (60.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
60.82% (63.91 USD)
Kapital:
19.04% (11.12 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|35
|GBPJPY
|34
|USDJPY
|26
|USDCAD
|16
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|-1
|GBPJPY
|-37
|USDJPY
|5
|USDCAD
|-26
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|29
|GBPJPY
|-5.5K
|USDJPY
|928
|USDCAD
|-3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +9.12 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11.69 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -21.22 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
RoboMarketsLLC-ECN-2
|0.00 × 2
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.14 × 7
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.20 × 49
|
RoboForex-ECN-2
|0.33 × 3
|
RoboForex-ECN-3
|0.49 × 130
|
Tickmill-Live08
|0.53 × 36
|
Tickmill-Live04
|0.58 × 565
|
ICMarketsSC-Live25
|0.59 × 94
|
Tickmill-Live
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live04
|0.75 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.99 × 408
|
ICMarketsSC-Live17
|1.00 × 1
|
Exness-Real28
|1.00 × 13
|
ICMarketsSC-Live33
|1.03 × 300
|
RoboForex-ECN
|1.04 × 225
|
RoboForex-Prime
|1.12 × 1718
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|1.27 × 15
|
ICMarketsSC-Live03
|1.32 × 112
|
AMarkets-Real
|1.33 × 52
|
TitanFX-01
|1.42 × 19
